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影／一周侵擾金門3次！中國海警再闖限制水域 海巡強勢驅離

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
中國海警船一周侵擾金門3次，今天下午再闖金門的限制水域 ，金門海巡隊強勢驅離。圖／金門海巡隊提供
中國海警船一周侵擾金門3次，今天下午再闖金門的限制水域 ，金門海巡隊強勢驅離。圖／金門海巡隊提供

中國海警船近一周三度侵擾金門周邊水域，海巡署今天表示，繼3月16日、17日接連出現中國海警船編隊後，今日下午再度偵獲中國海警船集結並航近金門限制水域，海巡署金馬澎分署第十二巡防區即刻啟動應變機制，調派巡防艇前推部署，全程掌握動態並成功驅離。

海巡指出，今日14時許即透過情監偵系統掌握海警船動向，提前完成兵力部署，至15時，中國海警「14507」、「14609」、「14531」及「14604」等4艘船，自料羅與沙溪堡南方分兩路進入限制水域，採編隊方式接近，意圖測試我方應處節奏與監控能量。

面對對方分進施壓，海巡巡防艇立即採取「一對一」併航監控策略，同步透過中、英文無線電廣播強勢要求對方轉向離開，並全程保持近距離壓制與航跡掌握；經持續對應與驅離，至17時03分，4艘海警船全數轉向駛離金門限制水域，未再逗留。

海巡署分析，中國海警近來頻繁以不同編組模式進行灰色地帶行動，企圖干擾我方海域執法認知，甚至營造其管轄權存在的假象。不過，在全天候監偵與預置兵力機制下，相關動態均在掌握之中，並能即時反制。

海巡強調，面對持續升高的海上壓力，將結合科技監控與機動部署，維持高強度應處能量，確保海域安全與秩序；同時也呼籲對岸應節制相關行動，避免升高區域緊張情勢，影響整體穩定。

金門 海巡 海巡署

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