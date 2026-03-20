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評中國民族團結促進法 羅文嘉：兩岸問題是民主

中央社／ 台北20日電

針對中國通過「民族團結進步促進法」，海基會秘書長羅文嘉表示，兩岸的問題是「民主」的問題，民族是過去的問題，民主是現在和未來，盼中國未來有一天能通過「促進中國民主」相關法律。

海峽交流基金會（海基會）今天下午召開背景說明會，由羅文嘉主持。

針對中國全國人大12日通過「民族團結進步促進法」，可能對台商、台生造成的壓力，羅文嘉表示，兩岸的問題不是「民族」的問題，而是「民主」的問題，民主才是兩岸社會要追求的最重要的標準。民族是過去的問題，民主是現在和未來。

他說，希望有一天中華人民共和國能夠通過關於「促進中國民主」的相關法律、辦法或計畫，「我想也一定會受到兩岸人民的歡迎」。

對於中國推出「十五五」規劃，羅文嘉表示，雖然對岸提出一些促進經濟發展的做法，也鼓勵台商「再次投資」、「二次西進」，但根據各項客觀數字顯示，「中國的經濟狀況確實還是存在極大的風險」，也存在地緣政治風險

羅文嘉提醒台商，若對岸政府或本國團體、政黨及相關組織表示，現在是一個可以繼續投資中國、二次西進的機會，「那我們就要提醒台商朋友非常注意、非常小心，這可能是個極大的地雷。」

在觀光旅遊部分，羅文嘉說，2025年台灣到中國觀光的有400多萬人次；而從對岸來到台灣的，只有不到30萬人次。數字上的極大落差顯示，目前兩岸觀光最大的阻礙來自於對岸不願開放其國民來台灣觀光。

針對中國大陸文旅部單方面宣布恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊，羅文嘉說，雖然有看到送案和送件，但沒有敘明性質。若是真的開放，對岸的出境單位會公告規定，我方也要公告入境的相關申請規定，「如果沒有做這些規定，那都不是真的要過來。」

羅文嘉說，目前我方隨時準備好等候與對岸就「如何開放上海進入金門和馬祖在入境相關規定」做細部磋商，我方相關單位也都做了準備。

金門 對岸 地緣政治風險

延伸閱讀

上海居民赴金馬旅遊進展？海基會：準備好隨時等候對岸進行細部磋商

上海客遊金馬卡關 陸委會：官方未公告、名義不清楚

回應民族團結進步法 陸委會：怎麼扣罪都可以

人大閉幕 陸通過「十五五規劃綱要」

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