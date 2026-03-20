尼泊爾大學大量焚燒習近平著作 北京抗議後當局徹查

中國國家主席習近平的著作在尼泊爾東部一所大學遭到大量焚毀，據報北京就此向加德滿都提出外交照會、敦促徹查。當地官員昨天表示，當局已經組成5人小組，正在進行調查。

路透社報導，東部柯西省（Koshi Province）莫朗縣（Morang）曼莫漢科技大學（Manmohan TechnicalUniversity）14日發生焚燒習近平著作「習近平談治國理政」（The Governance of China）情事，莫朗縣官員卡特爾（Yuvaraj Kattel）表示，一個5人小組將於15天內釐清事件始末。

英國「獨立報」（Independent）報導，在尼泊爾社群媒體上流傳的影片中，可以看見書皮印著習近平肖像的書本被丟進熊熊烈火之中。目前並不清楚該該校為何收藏數以百計這套書籍。

據報導，學院院長希瑞斯塔（Rekha Shrestha）表示，這些「遭白蟻啃食」的書本多年未被使用。校方則稱，基層員工為清理該實驗室才將書籍和其他文件一併燒掉。

事件發生後，中國駐加德滿都大使館對尼泊爾外交部發出外交照會、敦促徹查，並且要求迅速對涉事人員採取行動。尼泊爾內政部長阿雅爾（Oman PrakashAryal）因而指示莫朗縣官員和警方照辦。

最早披露此事的Live News Raftar記者達斯（SonuKumar Das）表示，他目擊有人在鏡頭前舉起習近平著作，隨後投入火堆中。達斯說：「我相當震驚，沒想到有這麼大量習近平著作被焚毀。」

影片在網路上瘋傳後，據稱卡特爾曾致電Live NewsRaftar，以恐損及尼中關係為由要求刪片。

北京是尼泊爾主要貿易夥伴和援助國，對諸如機場、道路、醫療等當地基礎建設進行投資。位處中國和印度之間的尼泊爾成為爭奪影響力的兩個國家一道天然緩衝。

多卷本著作的「習近平談治國理政」收錄習近平演講內容和文章，闡述其政治理念和治國願景。

卡特爾向路透社表示：「該調查小組已獲指示查明責任歸屬，並提出確保此類事件未來不再發生的對策。」

中國駐加德滿都大使館未立即回覆要求置評的電子郵件。

曼莫漢科技大學副校長博卡瑞爾（Subash ShreePokhrel）表示，清理一處空間裡被白蟻侵蝕的書籍、舊文件和紙箱時，有數本習近平著作「不慎」遭到一併銷毀。

博卡瑞爾說：「我們無意傷害與中國的友好關係，也無意銷毀這本著作。」

這起事件成為剛上任總理夏哈（Balendra Shah）一大外交考驗，他未來須在印度和中國之間謹慎拿捏，求取微妙平衡。