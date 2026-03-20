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上海居民赴金馬旅遊進展？海基會：準備好隨時等候對岸進行細部磋商

聯合報／ 記者陳湘瑾／台北即時報導
海基會20日下午舉行背景說明會，海基會秘書長羅文嘉主持。記者陳湘瑾／攝影
海基會20日下午舉行背景說明會，海基會秘書長羅文嘉主持。記者陳湘瑾／攝影

海基會20日下午舉行背景說明會，海基會秘書長羅文嘉表示，對於上海居民赴金門、馬祖旅遊，羅文嘉表示，海基會準備好隨時等候對岸來進行就如何開放上海進入金門和馬祖，在入境相關規定上的細部磋商。

針對大陸十四屆全國人大四次會議日前通過《民族團結進步促進法》，羅文嘉表示，兩岸問題不是民族問題，是民主問題。民主才是其實兩岸社會要追求的最重要標準，民主對台灣、甚至對未來的中國大陸發展來講，其實民主才是大家真正關心，「民族是過去的問題，民主是現在和未來」。

關於「十五五」針對大陸經濟發展提出的行動指南，羅文嘉表示，客觀數字顯示，中國經濟狀況確實還是存在極大風險，也存在地緣政治的風險。如果有來自對岸政府、本國團體、政黨或相關組織表示，現在可以繼續投資中國、二次西進，提醒台商要非常小心，不希望因為錯誤訊息做了錯誤投資，在不該去的時候卻狂熱去，之後產生很多問題，海基會還是要協助解決，對大家都是成本的消耗。

羅文嘉也回應近期有媒體報導已有兩批上海旅客申請赴金馬3日遊，但未獲陸委會核准一事。他提到，最近有大陸官方表示要開放上海居民到金門馬祖，但是「只聞樓梯響，不見人下來」，有看到送案送件，但沒有敘明到底是踩線還是真的開放。如果真的開放，對岸出境單位要公告規定，我方也會公告入境相關申請規定，「如果沒有做這些規定，這些都不是真的要過來」。

他強調，海基會的立場是準備好隨時等候對岸，來進行就如何開放上海進入金門和馬祖，在入境相關規定上的細部磋商。

有媒體問及，海基會下周會到立法院內政委員會報告，是否有預計將如何面對李貞秀的質詢。羅文嘉回應，海基會作為受邀請、列席的備詢單位，還是尊重立法院基於職權行使的各項邀請，對於李貞秀一事是否仍有爭議，行政院、內政部、陸委會也有一體的看法，基本上也會尊重。

他透露，這幾天也分別拜訪了立法院內政委員會的委員，也有私下聊到這個問題，大家都希望立法院運作順利，法律立場基本上也能夠守住，等到禮拜一實際上會議進行的時候再來看狀況。

全國人大 對岸 經濟發展

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