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國際情勢變動加劇 蘇嘉全：維持台海和平穩定更顯得重要

聯合報／ 記者陳湘瑾／台北即時報導
海基會20日下午召開第12屆董監事第10次聯席會議，海基會董事長蘇嘉全主持。記者陳湘瑾／攝影
海基會20日下午召開第12屆董監事第10次聯席會議，海基會董事長蘇嘉全主持。記者陳湘瑾／攝影

海基會20日下午召開第12屆董監事第10次聯席會議，海基會董事長蘇嘉全在致詞時表示，上任兩個月以來已與各個工商團體交流，業界期待兩岸之間能夠維持健康有序的交流，面對國際情勢出現許多新的變化，如何維持台海地區的和平與穩定，顯得格外重要，期盼在大家共同努力之下為兩岸關係開創更多正向發展契機。

蘇嘉全在致詞時首先提到，自己到海基會剛好兩個月，在這兩個月積極參與海基會各項業務的推動，也與各個工商團體、台灣重要工商業界領袖進行會談，「我覺得所有工商團體以及工商界的領袖，都期待兩岸之間能夠維持健康有序的交流，能夠讓台商穩定友善的經營」。

針對海基會上月在台中舉辦大陸台商春節活動，蘇嘉全表示，他在與台商交流的過程之中特別強調，海基會的大門永遠為大家敞開，無論是對兩岸交流提出的具體的建言，或是台商在經營上面臨的實際需求，都會如實向政府團隊反映，也會持續扮演好橋樑的角色，連結大陸台商跟世界台商，協助大家布局全球、投資臺灣。

他進一步表示，進入2026年，國際情勢出現許多新的變化，特別是中東地區的軍事衝突已對全球能源供應與經濟發展帶來不少衝擊。在充滿不確定性的時刻，如何維持台海地區的和平與穩定，更顯得格外的重要。期待與大家攜手合作，共同守護兩岸的和平，服務兩岸的人民。海基會作為兩岸之間重要的橋樑，無論外在情勢如何變化，都會堅守崗位穩健前行。期盼在大家共同努力之下，為兩岸關係開創更多正向發展契機。

海基會 蘇嘉全 兩岸關係

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