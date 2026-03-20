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中國外交部：能源安全對世界經濟至關重要

中央社／ 上海20日電

白宮考慮解除對海上伊朗石油的制裁以壓低油價。中國外交部今天表示，能源安全對世界經濟至關重要，各方都有責任確保能源供應穩定暢通。

中國外交部今天下午召開例行記者會，由外交部發言人林劍主持。

據央視新聞20日報導，媒體於會上提問，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）表示，白宮正考慮解除對海上伊朗石油的制裁以壓低油價；外交部如何看待包括美方可能解除對伊朗制裁在內的目前全球石油市場局勢。

林劍表示，「中方一貫反對非法的單邊制裁，我們對當前的中東局勢持續緊張深感擔憂，各方應當立即停止軍事行動，避免局勢進一步升級，防止地區局勢動盪對全球經濟發展造成更大的影響」。

他強調，能源安全對世界經濟至關重要，各方都有責任確保能源供應穩定暢通。

在回答有關中東局勢的問題時，林劍表示，目前中東衝突還在升級，戰事仍在擴大，不僅衝擊地區的和平穩定，更直接影響國際能源、金融、貿易和航運，損害各國共同利益。

他說，歷史和現實反覆告訴世人，武力不是解決問題的辦法，兵戎相見只會增添新的仇恨。當事方應儘快按下軍事行動的停止鍵，避免事態進一步惡化，「中方將繼續為停火止戰奔走斡旋，早日還中東和平與穩定」。

貝森特 中方 能源

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