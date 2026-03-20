神隱數天引關注 重慶市長胡衡華官宣落馬

近日接連缺席重要活動的中共重慶市委副書記、市長胡衡華，20日被官宣落馬。據中央紀委國家監委網站，重慶市委副書記、市長胡衡華涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

在大陸官方消息公布的前幾天，已有媒體開始注意到胡衡華「神隱」的狀況。

《星島頭條》指出，本月16日舉行的重慶市委人才工作領導小組會議，當時胡衡華有現身並主持會議。但隨後缺席18日的重慶市委理論學習中心組（擴大）專題學習會，19日又缺席重慶的義務植樹活動，引起關注。

《重慶日報》報導，重慶市委理論學習中心組（擴大）18日舉行專題學習會。重慶市委書記袁家軍主持會議並發表講話。王炯、程麗華，陳新武，市委理論學習中心組其他成員，有關市級領導出席，但未提市委副書記、市長胡衡華出席會議。18日晚的重慶電視台《重慶新聞聯播》節目畫面也顯示，胡衡華缺席這場會議。

《重慶日報》報導，重慶市委書記袁家軍、市人大常委會主任王炯、市政協主席程麗華和市委副書記陳新武等市領導，昨日上午到沙坪壩區參加義務植樹活動。重慶四套班子（市委、市政府、市人大、市政協）「一把手」中，獨缺市長胡衡華。

62歲的胡衡華是湖南衡南人，長期在湖南工作，曾任長沙市長、長沙市委書記等職，2020年調任陝西省委副書記，2021年赴重慶，出任市委副書記、市長。