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現任市長胡衡華疑落馬　港媒稱歷屆重慶高層仕途坎坷

中央社／ 香港20日電
重慶市長胡衡華17日傳出被帶走調查，恐成為3月首名落馬的正部級高官。圖為胡衡華6日在北京出席全國人大第四次會議重慶代表團開放團組會議。（中新社）
重慶市長胡衡華17日傳出被帶走調查，恐成為3月首名落馬的正部級高官。圖為胡衡華6日在北京出席全國人大第四次會議重慶代表團開放團組會議。（中新社）

中國重慶市長胡衡華近日接連在公開場合消失，有評論表示，過去10年，重慶已有兩任市委書記和多名市長、副市長和公安局長等高層先後落馬或被貶，連同胡衡華的情況，重慶似乎「中了魔咒」，成為中國官場的「萬人坑」。

明報今天刊文表示，胡衡華繼18日缺席中共重慶市委理論學習中心組舉行的專題學習會後，19日又沒參加重慶官方舉行的義務植樹活動。

文章表示，胡衡華過去幾年都有參加植樹，這次缺席義務植樹活動，外界已判斷其凶多吉少，相信幾天後官方會公布其「下落」。

文章表示，過去10幾年，重慶似乎「中了魔咒」，成為官場「萬人坑」，此前已有兩任身兼政治局委員的市委書記（薄熙來、孫政才）鋃鐺入獄，前市委副書記任學鋒在北京墜樓，3任副市長兼公安局長（王立軍、何挺、鄧恢林）先後落馬。

據分析，北京方面光是「清理薄熙來孫政才餘毒」前後就近10年；至於被查的副部級幹部，近年還包括重慶前副市長熊雪、江敦濤，重慶人大前副主任鄭洪、重慶市委前常委兼政法委書記陸克華、重慶政協前副主席段成鋼。

此外，落馬的山西省政協前主席吳存榮也曾任重慶常務副市長。

至於重慶4任市長除了現任副總理張國清，其他3人都頗為坎坷，其中黃奇帆變成網紅經濟學家；唐良智被貶安徽省政協主席，不久前卸任，改任全國政協教科衛體委員會副主任；曾主政湖南長沙的胡衡華任重慶市長一年半就因長沙塌樓案被黨內警告處分。

重慶

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