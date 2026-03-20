共軍反腐風暴持續 再有前軍工高層遭中科院除名

共軍反腐風暴未止，港媒報導，近日再有前軍工高層遭中國科學院除去院士名銜。

根據明報今天的報導，最新遭除名的是中央軍委科技委前主任、中國高功率微波技術主要開創者劉國治中將，在中科院更新的「全體院士名單」中，其姓名與簡歷已被撤下。

據介紹，劉國治畢業於北京清華大學物理系，是中國著名應用物理學家，曾任西北核技術研究所長、中國核試基地司令員、總裝備部副部長、總裝備部科技委主任、中央軍委科技委主任等職，並任19屆中共中央委員。

報導表示，劉國治是中國高功率微波技術研究的主要開創者和帶頭人，長期從事脈衝功率和高功率微波技術研究及系統研製，包括GW高功率微波源和系統等多項科研成果，先後獲中國國家科技進步獎5項、國家自然科學獎和技術發明等獎各1項。

中國軍方近幾年來爆發的反腐風暴已波及軍工央企及兩院（中科院、中國工程院），早前有報導指出，中共20大以來，至少有10名兩院院士遭除名，他們大都曾擔任軍工央企高層。

遭除名的兩院院士以工程院為主，包括中國核工業集團前總工程師羅琦、火箭軍研究院前總工程師肖龍旭、總後勤部軍需物資油料部前副部長（中國防彈衣之父）周國泰、天津大學前校長（動力機械專家）金東寒、中國航空發動機集團前董事長曹建國，以及「殲-20之父」、中國航空工業集團前副總經理楊偉。

這些軍工央企覆蓋核、航天、航空、艦船、兵器、電子全領域，但過去3年，它們的高層幾乎集體淪陷。