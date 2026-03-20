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台北駁斥北京「和平統一能源論」 批認知作戰

德國之聲／ 德國之聲

（德國之聲中文網）在3月18日中國國台辦新聞發布會上，有記者提到近期中東局勢動蕩，台灣島內能源“面臨斷油、斷氣危險”。國務院台辦發言人陳斌華回應表示，大陸願意為台灣同胞提供穩定可靠的能源資源保障。

他說，和平統一後，兩岸將實現互聯互通、應通盡通，完全可以彌補台灣在電力、天然氣、原油等方面的短缺，為台灣的能源資源安全提供可靠保障，讓台灣同胞享有更便宜、更清潔、更穩定的能源供應。

陳斌華說，大陸形成了煤、油、氣、核、可再生能源等多輪驅動的能源供應體系，能源保供具有強大韌性和廣闊空間。足以滿足台灣企業的用電需求，也能讓台灣千家萬戶告別暑期用電、限電的不便與擔憂。

台灣經濟部次長何晉滄周四答詢立委時駁斥了國台辦的說法。他表示，這屬於認知作戰一部分，台灣在能源方面已做足准備，有安全存量，也有因應做法，一定會確保能源供應無虞。

何晉滄表示，具體而言，中油對天然氣或能源的調度，都可以維持到4月底前，5月部分正在積極調度當中，能源部分一定會確保能源供應無虞。

中國向台灣提的七項“利好”

長期以來中國一直試圖向台灣提供“一國兩制”方案。去年10月，中國官方新華社刊文列出了台灣在“統一”後將享有的七項“利好”，包括“經濟發展會更好、能源資源保障會更好、基礎設施建設會更好、安全保障會更好、對外交往會更好，台灣同胞民生福祉會更好、精神文化生活會更好”。但同時表示台灣必須由“愛國者”治理。

伊朗戰爭對台灣的影響

自美以對伊朗的戰爭切斷了霍爾木茲海峽的航道以來，世界各國政府都在爭相尋找替代能源供應。

中央社引述彭博新能源財經（BloombergNEF）分析指出，台灣超過三分之一天然氣需經由霍爾木茲海峽運輸，由於燃氣發電佔全台發電量超過53%，伊朗戰事恐怕影響台灣17%的電力供應。

據《紐約時報》報道，台灣約6成的石油經由霍爾木茲海峽運輸。根據台灣經濟研究院資料，台灣原油儲備約可支撐120天，天然氣供應的法定最低標准為11天。

由於進口煤炭與天然氣是台灣電力供應的核心，最近的情況引出台灣能源配置高度仰賴油氣的結構性議題。BNEF日韓與台灣研究主管David Kang指出，這次危機凸顯出加速發展本土再生能源，例如太陽能、風電與儲能系統的重要性。此外重啟核電也再度被提上議事日程。

中國則因為風電光伏等可再生能源（22%）、核能（4.6%）與本土燃煤電廠（55%）比重較高，對進口化石燃料依賴相對較低，整體能源自給率達到85%，受到沖擊相對較小。此外近年來中國大幅增加了石油儲備。

誰坐擁全球最大石油應急儲備？

但中國仍是全球最大的石油進口國。據彭博社報道，伊朗戰爭爆發後，中國在本月初就已禁止成品油出口，以預防國內出現短缺。

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新華社 陳斌華 天然氣

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