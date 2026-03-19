陸「魅力攻勢」拉攏巴拉圭政界 美開口挺台巴關係

路透日前報導，中國大陸近一年來加強「魅力攻勢」，拉攏巴拉圭政界人士，想說服巴國背離長期盟友台灣。台灣目前只有十二個邦交國。

對此，中央社十八日報導，美國國務院答覆其提問時指稱，各國在外交政策上做出自身主權選擇，包括和台灣的關係；華府則強力支持巴拉圭與台灣的歷史性夥伴關係。

台灣碩果僅存的南美洲邦交國巴拉圭，多位國會議員和記者去年受北京招待，參與「豪華」的訪陸考察團。自二○二三年底以來，至少十九位巴國國會議員、五名記者及一位反對派人士曾訪陸，而這位人士咸被視為下屆總統熱門人選。

例如去年底，巴拉圭在野黨國會議員加萊亞諾巡訪大陸六座城市。知情人士說，她此行受大陸駐巴西聖保羅總領事館之邀。巴國是內陸國，人口僅六四○萬。她返巴後明言，「我在（大陸）那看到的所有事物，都想給我的國家」。

預料三月還有一波訪陸潮。對北京招待巴拉圭國會議員，以促使外交轉向，一位美國國務院發言人說，美方希望巴國相關人士了解，這類訪問存有「資訊操弄」。

上述發言人還說，「北京將向參與贊助行程的個人，提供高價的贈品和金錢，這隱含某種對價關係或企圖為陸方未來提出的要求交換籌碼」；美國密切關注政治領袖在這類訪問後的活動，並保留採取必要行動保護美國利益與國安的權利。

該發言人也說，近年來中共在巴拉圭的「勒索性」活動，包含駭入巴拉圭政府的網路和違反巴國法律，均損害巴國主權；北京在全球藉由於關鍵領域的關係，包括與當地官員、企業菁英及媒體工作者的關係「破壞（當地）民主進程、規避批評與究責，並為其威權模式辯護」。

該發言人聲稱，巴拉圭總統潘尼亞的領導能力，展現巴國在這些挑戰下捍衛制度與主權的承諾。他七日出席在美國佛州舉行的「美洲之盾」峰會就是例證。美洲之盾是美國主導成立的新聯盟，透過與拉美國家合作，以阻止外部勢力對西半球的干預、打擊犯罪及販毒集團等。

二○二三年八月就任的潘尼亞任期還有兩年多，幾乎沒動機改變巴拉圭長期對台政策。但有分析家認為，前景並不明朗，接班人之爭可能分裂執政的紅黨或促使該黨與更傾向承認北京的在野黨結盟。