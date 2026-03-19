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陸商務部披露：中美擬建立「拓展經貿合作」新機制

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
大陸商務部新聞發言人何詠前。中新社資料照
大陸商務部新聞發言人何詠前。中新社資料照

大陸商務部新聞發言人何詠前昨天就中美巴黎經貿會談表示，雙方同意研究建立「拓展經貿合作的工作機制」，並繼續發揮好中美經貿磋商機制作用，加強對話溝通，妥善管控分歧，推動中美雙邊經貿關係「持續穩定向好」。

何詠前表示，雙方在會談中以中美兩國元首重要共識為引領，圍繞關稅安排、促進雙邊貿易投資、維護已有磋商共識等彼此關心的經貿議題，進行「坦誠深入、建設性」的磋商，形成「一些新的共識」。

路透社十七日報導引述知情人士表示，美中雙方在會談中曾討論建立新機制，可能會成立「貿易委員會」及「投資委員會」，以協助管理美中之間的貿易與投資。「貿易委員會」目標是尋找兩國可在不損害彼此國家安全或關鍵供應鏈的情況下，以更平衡方式擴大貿易的產品和行業；「投資委員會」主要處理兩國在具體投資案例中的問題。

雙邊貿易 中美 經貿 大陸商務部

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