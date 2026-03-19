中東戰火波及油價 陸學者憂衝擊中下游企業 「恐成最後一根稻草」

中東地緣衝突引發各國能源問題，大陸方面的情況也受到關注。而大陸資深經濟學者楊瑞龍強調，不能小視石油價格對處在中下游、競爭性的製造業企業、且大部分是民營企業的影響。他認為政府應推出具體政策幫扶處於困境中的中小型的實體企業，特別是「專精特新」一類企業。

中國宏觀經濟論壇昨天舉行ＣＭＦ宏觀經濟熱點問題研討會，聚焦「中東地緣衝突、能源安全與綠色轉型」，邀請多位大陸政界、學界、企業界經濟學家研討。

中國人民大學國家一級教授、經濟研究所聯席所長楊瑞龍表示，他認為美以和伊朗的戰爭所引發的能源價格上漲，對大陸的影響實際要大於上兩次的海灣戰爭。因為第一次海灣戰爭一九九○年時大陸原油對外依存度也就是百分之十左右。第二次海灣戰爭二○○三年對外依存度約百分之三十左右，而這一次中東戰爭，大陸原油的對外依存度已經高達百分之七十二，且大部分要通過荷莫茲海峽，「所以我們還是不能小視」。

他指出，這一次能源價格上漲對大陸經濟影響不是同質的，而是異質的。從短期來看，能源價格的上漲對處於上游的、壟斷性企業的影響相對比較小，因為它有定價權、成本轉嫁能力比較強，傳導能力也比較強；對處在中下游的競爭性企業，它的需求彈性比較大、是價格接受者、成本轉嫁能力比較弱，本來利潤就非常微薄了，（能源價格上漲）「很有可能是壓死駱駝的最後一根稻草」。

但長期關注能源領域的中國人民大學學者衣英男則撰文，以三大理由反駁「荷莫茲海峽焦慮」：一是大陸已提前建立充足安全緩衝，石油儲備可滿足超過九十天消費需求；二是大陸從荷莫茲海峽海峽沿岸國家進口的石油占比持續下降至約百分之三十三，即使海峽運輸中斷，仍可透過增加俄羅斯等國家的進口量，完全彌補供應缺口；三是美國的經濟承受能力和政治約束，將令此次戰事不會長期升級。

他認為，市場對荷莫茲「咽喉效應」過度擔憂，部分輿論渲染「中國石油供應將面臨嚴重短缺」的恐慌情緒，但基於官方數據和客觀形勢分析，這種焦慮缺乏事實依據。