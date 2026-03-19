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英國外相與王毅通話談中東局勢 盼推動戰事盡快結束

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
英國外交大臣庫珀19日與中共外長王毅通話討論中東局勢。圖為伊朗首都德黑蘭的麥拉貝德國際機場7日被空襲後起火燃燒，竄出陣陣黑煙。（法新社）
英國外交大臣庫珀19日與中共外長王毅通話討論中東局勢。圖為伊朗首都德黑蘭的麥拉貝德國際機場7日被空襲後起火燃燒，竄出陣陣黑煙。（法新社）

中東戰局影響越來越大，中共政治局委員兼大陸外長王毅19日應約與英國外相庫珀通電話，英方表示希望同大陸密切溝通，推動戰事盡快結束，重啟外交談判，尋求長期解決方案。王毅則強調，敦促各方立即停止軍事行動，通過平等對話解決分歧。

據大陸外交部官網，王毅係「應約」與庫珀 ( Yvette Cooper) 通電話，雙方重點就中東局勢交換意見。庫珀介紹了英方對當前中東局勢的看法，表示面對日益動盪的世界，英方希望同大陸密切溝通，推動戰事盡快結束，重啟外交談判，尋求長期解決方案。

王毅表示當前中東衝突還在升級、戰事仍在擴大，不僅衝擊地區和平穩定，更直接影響國際能源、金融、貿易和航運，損害各國共同利益。戰火延宕沒有贏家，停火止戰是人心所向。

他強調，「中方敦促各方立即停止軍事行動，通過平等對話解決分歧，共同維護地區和平穩定。中英作為聯合國安理會常任理事國，負有維護國際和平與安全的職責，應加強溝通，堅持做有利於和平的事，共同致力於維護聯合國憲章宗旨原則和國際關係基本準則，防止國際秩序繼續受到破壞、世界和平根基遭到侵蝕」。

據陸方通稿，雙方還就中英關係交換意見，一致認為應積極落實兩國領導人共識，加強交往，持續推進中英長期穩定的全面戰略夥伴關係，為變亂交織的世界提供穩定性和確定性。

另，大陸外交部發言人林劍19日指出，當前中東地區戰火延燒，緊張局勢升級外溢。為推動局勢降溫、勸和止戰，大陸政府中東問題特使翟雋近期赴中東多國穿梭訪問，同沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、巴林、科威特、埃及外長和海合會、阿盟秘書長會晤，並同卡達外交部國務大臣通電話。訪問期間，翟雋強調促和止戰是走出困局的根本出路，敦促當事方立即停止軍事行動，避免局勢陷入不可收拾的地步；呼籲通過對話談判解決問題，指出海合會國家主權、安全和領土完整應當得到充分尊重，非軍事目標不應被襲，航道安全不應受擾。

林劍強調，翟雋此次赴中東地區穿梭訪問，是大陸開展密集外交斡旋的一部分。大陸中東政策的基石是推動地區實現和解與和平。「只要衝突持續，我們的外交斡旋努力就不會停止」。

王毅 中東 大陸 軍事行動

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