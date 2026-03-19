中東局勢帶來能源挑戰？陸學者：相信中國大陸會在保證能源安全做出努力

上海社會科學院常務副院長干春暉19日表示，以伊衝突直接影響是能源供給，荷莫茲海峽石油運輸交易量佔全球20%，而中國大陸為淨進口國，會帶來挑戰。然而，大陸近年看重石油戰略儲備，現在新能源發電，比如風電、太陽能光電比例上升。雖會帶來影響，相信中國會保證能源安全做出外交等各方面努力。

上海市新聞辦與上海社科院19日在上海舉辦「2026年全國兩會精神解讀-聚焦十五五規劃」學術沙龍，聚集上海社科院相關領域研究員針對相關議題發表觀點。

十五五規劃並不光對大陸內部，干春暉表示，中國發展跟世界緊密相連，一方面立足國情，同時匯集全球合作願景，比如中國綠色轉型，有助全球氣候治理，比如高水平開放、推動國際經貿發展，也推動全球經濟復甦。數位技術、實體經濟合作賦能有利全球產業鏈、供應鏈升級。「雖然是國內規劃，也匯聚世界，願意與世界共享。」

干春暉提出大陸經濟也遇到一些挑戰，比如外部環境嚴峻、經濟復甦乏力，經濟轉型升級等都是發展短板，但他相信經濟韌性大，長期向好趨勢沒有變，包括超大市場、人力資源等等，相信利用好這些資源，可以克服。

至於未來產業落地議題，干春暉稱，當前依然面對三問題：一是基礎研發、投入不足；二是研究成果轉換、產業化過程依然是薄弱環節；三是落地依然需要上下游積極互動，需要企業協力。

對於川普在十五五期間對於中美關係的變數，干春暉稱，相信中美經貿聯繫廣泛密切，中國在加入WTO後，重視跟歐美高端市場合作，美國把製造業轉移到中國，這並非中國決定，但確實是問題，不過，中國合作對象更加多元化，中國貿易夥伴中，一帶一路國家、東協比例上升，中國變成全方位、全球性的國家。

干春暉從四方面理解十五五規劃新布署與藍圖：一產業升級核心動能是科技創新，其中提及保證全社會研發經費年增長要保持7%以上，這是過往沒有看到的增長目標，以往都是總體增長目標，這是特別的；二是依託超大規模市場，擴大內需、建成全國統一大市場，增強國內大循環動力抓手，比如銀髮經濟、文旅消費新場景等釋放消費新活力，堅持制度型開放對接高標準國際規則；三是兼顧發展均衡性與可持續性，把鄉村全面振興、區域協調發展擺在重要地位，縮小城鄉差距，兼顧發展與安全，其中特別看重糧食、能源產業供應鏈安全；四以人民中心的發展思想，民生指標越來越多，共計109項重大工程涉及社會方方面面。