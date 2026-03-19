上海旅客申請赴金馬未准 陸委會：陸方未有正式公告難放行

大陸文旅部2月4日單方面宣布恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊。日前有媒體報導，已有2批上海旅客申請赴金馬3日遊，但未獲陸委會核准。對此，陸委會表示，主因在於陸方尚未提出正式公告與配套措施，因此無法審核放行。

陸委會副主委兼發言人梁文傑今（19）日在例行記者會表示，依2024年福建開放居民赴金馬旅遊的模式，須先由官方宣布政策，接著由旅遊業者組成「踩線團」，再由出入境管理部門公告開放簽證申請，整體程序明確。他指出，目前上海方面僅停留在政策宣示，尚未見相關正式公告，「仍屬口頭宣示階段」，因此難以據此進行審核。

針對媒體詢問「正式宣布」的認定標準，梁文傑說明，2024年福建開放時，先由國台辦釋出政策訊號，隨後由福州市與廈門市旅遊協會分別組成踩線團赴馬祖與金門考察；之後福建省公安廳出入境管理局於8月及9月分別公告，開放福建戶籍居民申請赴馬祖與金門旅遊簽證，相關制度與流程清楚完備。

他表示，相較之下，目前上海尚未出現類似公告與具體措施，因此仍難認定已進入實施階段。

至於兩個申請團的性質，梁文傑指出，目前相關旅遊團來台名義仍不明確，「一方面稱為踩線團，也稱首發團，同時又稱是以個人旅遊名義申請」，性質混亂，仍待釐清。

他進一步說明，踩線團通常由當地旅遊協會或業者組成，赴目的地考察景點、交通與食宿安排，以利後續帶團營運。例如過去由金門縣旅行同業公會邀請廈門市旅遊協會組團赴金門，或由馬祖觀光協會邀請福州市旅遊協會組團赴馬祖，均屬此類模式。

梁文傑表示，若此次申請團體確為踩線團，將依其性質進行審核；申請方須釐清自身身分與目的，否則將影響審查判斷。

另有記者詢問，相關團體目前是否仍在補件，以及補件後是否可能放行。梁文傑回應，案件確實仍在補件階段，但關鍵仍在於來台性質須釐清；此外，相關團體未必取得上海官方授權，卻頻頻對外放話，「這樣的情況是不太好的」。他強調，仍須以對岸是否有正式公告與制度安排為準，並在申請性質明確後，才能進入審核程序。