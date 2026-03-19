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上海客遊金馬卡關 陸委會：官方未公告、名義不清楚

中央社／ 台北19日電
針對上海旅客申請赴金、馬旅遊未通過，陸委會副主委兼發言人梁文傑19日在例行記者會上表示，目前陸方未有正式的公告，且申請赴金馬的2團沒有得到上海市政府的授權，名義也不清楚，究竟是踩線團還是個人旅遊，要請他們先行釐清。中央社
針對上海旅客申請赴金、馬旅遊未通過，陸委會副主委兼發言人梁文傑19日在例行記者會上表示，目前陸方未有正式的公告，且申請赴金馬的2團沒有得到上海市政府的授權，名義也不清楚，究竟是踩線團還是個人旅遊，要請他們先行釐清。中央社

針對上海旅客申請赴金、馬旅遊未通過，陸委會今天表示，目前陸方未有正式公告，且申請赴金馬的2團沒有得到上海市政府的授權，名義也不清楚，究竟是踩線團還是個人旅遊，要請他們先行釐清。

中國大陸文旅部2月4日單方面宣布恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊，有媒體報導，已有2批上海旅客申請赴金馬3日遊，但陸委會未審核通過。對此，陸委會昨天以新聞稿指出，「須視陸方正式宣布相應措施」。

陸委會副主委兼發言人梁文傑今天在例行記者會上解釋，認定標準就是比照2024年福建省開放居民赴金門、馬祖旅遊時的做法。

他指出，當時有正式的公告流程，包括國台辦先行宣布開放，接著地方旅遊協會籌組踩線團赴金馬考察，再由福建省公安廳出入境管理局做正式公告。相較之下，目前上海方面尚未見到類似的正式公告或相關措施，因此目前陸方說法仍屬「宣示狀態」。而台灣方面將「以官方的公告為準」。

此外，對於2團上海旅客申請赴金馬未通過，梁文傑表示，關鍵在於「名義不清楚」，雖有詢問陸方是踩線團還是個人觀光，但「問來問去說不清楚」。

他表示，若為旅遊業者組成的踩線團，將按照踩線團的方式做審核，「但是他們又說不是」。因此目前已要求他們把性質釐清，究竟是個人來玩、代表上海市的旅遊協會或是旅遊業者要來做踩線工作，都必須釐清。

梁文傑指出，現在的問題在於，「他們又想要宣稱自己是踩線團，又想要宣稱自己是上海首發團，又要用個人名義」，他們要把話講清楚，才能做審核工作。

梁文傑還補充，這個團人數不多，卻一直透過媒體放話，「這個狀態我覺得不太好」。據瞭解，該團沒有得到上海市政府的授權，卻對外稱遭陸委會阻撓，令人不解。

金門 國台辦 梁文傑 上海

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