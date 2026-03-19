中華文化總會更名…陸委會：有其必要 避免被誤認是陸方

中華文化總會17日下午召開第九屆第二次會員大會，完成更名程序，將原英文名稱「General Association of Chinese Culture」改為「National Cultural Association of Taiwan」。針對此更名爭議，陸委會表示，此舉有其必要性。

陸委會今（19）日舉行例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。有媒體提問，針對國台辦發言人陳斌華18日批評，中華文化協會更名成「Taiwan」是操弄「去中華化」的一場鬧劇，並對此「堅決反對」，陸委會對此有何看法。

梁文傑表示，中華文化總會更改英文名稱確實有它的必要性，因為過去使用「General Association of Chinese Culture」在海外舉辦活動，例如近期在大阪與芬蘭的活動，容易被外界誤認為是由中華人民共和國舉辦的，反而失去我們到國外宣揚台灣文化的基本目的。

他指出，不可能以納稅人或企業贊助的資金在國外舉辦活動，卻被誤認為是在幫中華人民共和國宣傳，「這是一般人都不會接受的」。至於國台辦的批評，梁文傑則回應，「那是他們的事」。