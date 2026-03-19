美報告指「中共未計畫2027攻台」 陸委會：我方不會因此放緩建軍腳步

美國國家情報總監辦公室（ODNI）最新報告指出，中國現階段沒有計畫在2027年入侵台灣，也沒有設定具體的統一時間表。陸委會副主委梁文傑19日表示，我方一向「料敵從寬」，不會因為中共放緩對台動武的準備，就放緩自己建軍、加強國防的腳步。

美國國家情報總監辦公室18日發布「2026美國情報社群年度威脅評估」報告，內容提到，中國現階段未計畫在2027年入侵台灣，也未設定確定的統一時間表；然而，中國已公開表示，統一台灣是在2049年實現民族復興的必要條件。

這份報告還說，中方仍傾向透過非武力方式實現統一。中國今年仍會繼續為統一台灣鋪路，也評估解放軍會繼續發展軍事計畫和能力以達到武統的目標；解放軍正穩定推進軍事能力，企圖奪取台灣，同時嚇阻，且在必要時擊敗美軍的介入。

對於這份報告，梁文傑19日在例行記者會上表示，有注意到這份報告，政府對於各種各樣的報告跟分析，都會密切關注。

梁文傑重申政府立場，表示我方一向是「料敵從寬」，預料最壞的情況，所以在建軍、加強國防上都是按既定步伐前進，不會因為某份報告說中共好像放緩了對台動武的準備，就放緩我們的腳步。