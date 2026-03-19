香港宏福苑火災獨立委員會舉行首輪聽證會 居民代表盼找到真兇

香港大埔宏福苑火災成立的獨立委員會，19日早在中環展城館舉行首輪共八場聽證會，委員會說希望找出大火真相，居民代表盼找到真兇。初步起火成因的說法，是有人燃點香菸。

2025年11月26日，香港大埔宏福苑發生五級大火，苑內八座居民大廈七座燃燒，大火焚燒43小時，致使168人死亡，79人受傷，是香港1948年永安倉庫大火後香港有史以來死亡人數最多的火災。

香港政府在大火後成立了獨立委員會，今天（19日）召開首輪會議。委員會主席陸啟康稱，深知公眾對委員會工作有很大期望，希望找出事實真相，在一場嚴重火災、奪去多條性命的火災，有相關期望是理所當然，委員會一定會盡所有能力，完成調查工作。

委員會代表資深大律師杜淦堃作開場陳詞。他說，根據跨部門調查專組初步報告，所有證據都指向起火地點是宏昌閣104及105號單位外的光井底部，認為起火成因最有可能是有人燃點香菸，令可燃物燃燒。專家在現場搜獲發泡膠及煙頭等，亦有閉路電視片段拍攝到有工人在宏昌閣頂樓吸煙，雖然未必直接證明火災由吸煙引起，但反映工人未有遵守必須在地盤吸煙區吸煙的規則。

杜淦堃又指，宏福苑火災大部分死傷者集中在宏昌閣及宏泰閣，其中宏昌閣死者大部分死於單位內，宏泰閣死者就集中在樓梯間。宏新閣的火勢與宏昌閣及宏泰閣相若，但死亡人數較低，可能因為火警鐘有正常運作；又而1百名死者發現死於單位內，估計大部分因火勢及濃煙進入單位，或見到走廊及樓梯已有火勢，因此沒有辦法安全逃離單位。

杜淦堃還提到，港府勞工處16次巡查，皆認為地盤吸菸投訴不成立，勞工處多次接獲投訴但從未就宏福苑發出禁煙令。有勞工處人員證供顯示，發出禁煙令屬罕見，宏福苑的吸煙問題亦未達發命令的門檻。

聽證會提供約360個公眾人士旁聽名額，約一半會優先分配予宏福苑居民。 委員會至今公布28個參與聽證會的涉事各方名單，當中有7名宏福苑居民，14名前法團成員，亦包括宏福苑的大維修顧問公司「鴻毅建築師樓」董事、大維修承建商「宏業建築工程」兩名董事及授權簽署人等。

宏福苑居民陳小姐說，會上播放死者報案的錄音，聽到「我們的單位燒了、快些找人救我們」，如同還原臨終前未能獲救的情況，當時很多旁聽居民抹眼淚，自己都不是太開心。她期望了解火警成因，以及由委員會釐清政府部門責任，避免事故重演，亦想盡快重返單位及了解單位損毀情況，但會上只短暫展示每個單位受災情況，看得不是太清楚，期望當局再公布。另一位居民代表何先生強調，要找出「真兇」，希望檢視屋苑決定進行大維修的原因，亦指政府對監察工程責無旁貸，要求行政長官李家超帶領政府向居民道歉。