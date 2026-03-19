南韓入境卡錯列台灣 陸外交部：相信韓方將依「一個中國原則」妥處

韓國電子入境卡將台灣錯列為CHINA（TAIWAN）迄今未改善，台灣外交部1日起已將「外僑居留證」中原列的「韓國」調整為「南韓」。中國外交部發言人林劍今天對此聲稱，中方相信韓方將繼續堅持中韓建交聯合公報「既已明確的一個中國原則」，「妥處台灣問題」。

中國外交部下午舉行例行記者會。澎湃新聞報導，林劍在回答韓國媒體提問時，作上述表示。

林劍宣稱，「一個中國」原則是「國際關係的基本準則和國際社會普遍共識」。中方相信韓方將繼續堅持中韓建交聯合公報「既已明確的一個中國原則」，並據此「妥處台灣問題」。

韓國電子入境卡持續將台灣錯列為CHINA（TAIWAN），台灣外交部18日表示，1日起已依對等原則，將「外僑居留證」中原列「韓國」的名稱調整為「南韓」，並要求韓方31日前回覆，若未獲正面回應，將在「台灣電子入國登錄表」相關欄位對韓國的標示採取相應作為。

外交部長林佳龍19日表示，外交部正等待韓方回覆，相信會有一定效果。民間支持「台灣就是台灣」，即使南韓方面民意也是這樣呈現，希望南韓政府能夠正視台灣民意從善如流。

韓國外交部18日則回應，相關部門已經充分認知並在留意中，該部針對本案也會在綜合考慮各種面向的同時，與相關部會持續就此問題進行協商。而韓國政府一貫持有的立場，是將持續增進與台灣方面的非官方實質合作。