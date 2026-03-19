美情報機構稱大陸2027年「沒有攻打台灣計畫」 大陸外交部回應了

美國情報機構報告稱，中國大陸目前並未計畫在2027年攻打台灣。大陸外交部發言人林劍19日下午回應，美方的有關機構和人士應摒棄意識形態偏見和冷戰零和思維，端正對華認知，停止炒作「中國威脅論」。

林劍稱，台灣問題是中國內政，如何解決台灣問題完全是中國人自己的事，不容任何外部勢力干涉。美方應恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，在台灣問題上謹言慎行。同時，美方的有關機構和人士應摒棄意識形態偏見和冷戰零和思維，端正對華認知，停止炒作「中國威脅論」。

美國國家情報總監辦公室（ODNI）在官網發布報告指出，中國大陸目前沒有在2027年攻打台灣的計畫。北京今年可能會繼續尋求在避免衝突的情況下，為最終與台灣統一創造條件。

2021年3月，時任美軍印太司令部司令戴維森（Philip Davidson）海軍上將，在參院軍事委員會作證時指出，中國大陸武力犯台的威脅可能在「未來6年內」（即2027年之前）發生。自此「戴維森窗口」（Davidson Window）成為華府軍政界共識，由於該年恰逢中共建軍100周年，也被許多軍事戰略專家視為習近平驗收軍改成果的關鍵節點。

華爾街日報日前分析，光憑一名美國海軍上將說出大陸可能在2027年入侵台灣的預測，過去幾年造成人心惶惶，也導致一場趕在期限來臨前的軍備競賽。