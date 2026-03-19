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國安法草案將鼓吹戰爭言論納入裁罰 她酸：抗中保台算不算？

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
國民黨台北市議員柳采葳。圖／取自柳采葳臉書
國民黨台北市議員柳采葳。圖／取自柳采葳臉書

行政院提出國安法修法草案，明定任何人不得鼓吹對台發動戰爭，最高可罰100萬，立法院內政委員會今天舉行修法公聽會。國民黨台北市議員柳采葳今表示，問題是什麼叫「鼓吹戰爭」？界線又在哪？民進黨高喊「抗中保台」這算不算也是一種鼓吹戰爭。

柳采葳指出，行政院召開國安法修法公聽會，政院版草案將「鼓吹戰爭言論」納入裁罰，最高可罰100萬。問題是人們討論區域局勢、國際衝突，甚至只是分析戰爭可能性，會不會就被認定違法？還是只要講到某些敏感立場，就有風險？

她說，諷刺的是，民進黨長期高喊「抗中保台」，不斷強調戰爭風險、甚至動員社會備戰，這算不算也是一種鼓吹戰爭？當標準掌握在民進黨手中，法律就可能變成工具。民主政治，是依法律限制權力，不是權力重塑法律。

戰爭 國民黨 抗中保台 民進黨 行政院

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