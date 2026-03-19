習近平與土庫曼領袖會面：擴大天然氣領域合作

中國國家主席習近平18日在北京會見伊朗鄰國的土庫曼民族領袖、人民委員會主席別爾德穆哈梅多夫。習近平表示，雙方要擴大天然氣領域合作規模。中土外長會面時，曾就伊朗局勢等共同關心的國際和地區問題交換意見。

新華社18日報導，習近平18日在北京釣魚台國賓館會見到中進行友好訪問的別爾德穆哈梅多夫（Gurbanguly Berdymukhamedov）時表示，相互支持是中土全面戰略夥伴關係的核心要義。無論國際形勢如何變化，中方將始終支持土方維護國家獨立、主權和領土完整，始終支持土方奉行永久中立政策，始終做土方值得信賴的合作夥伴。

習近平表示，雙方要加快推進共建「一帶一路」倡議和「復興絲綢之路」戰略對接，擴大天然氣領域合作規模，提升貿易和投資水準，拓展互聯互通、農業、人工智慧、數位經濟、清潔能源等合作。

習近平又提到，要堅決打擊「三股勢力」（宗教極端勢力、民族分裂勢力和國際恐怖勢力），為兩國發展築牢安全屏障。當前全球挑戰層出不窮，中方願與土方一同踐行真正的多邊主義，堅持共商共建共享的全球治理觀。

據中方訊息，別爾德穆哈梅多夫表示，土方願與中方加強發展戰略對接，拓展能源、貿易、互聯互通等領域務實合作，共謀發展繁榮，共促安全穩定。

中方的通稿並未提到習近平與別爾德穆哈梅多夫會晤時提及伊朗。據中國外交部官網，中國外交部長王毅17日會見土庫曼副總理兼外長梅烈德夫（RashidMeredov）時，雙方就伊朗局勢等共同關心的國際和地區問題交換了意見。

土庫曼是伊朗的鄰國，據中國媒體新浪網2022年報導，土庫曼大部分領土擁有重要的自然資源，其中已確認的天然氣儲量居世界第4位，石油和天然氣出口是土庫曼經濟的支柱產業。

據中國外交部網站，中土1992年1月6日建交，2023年建立全面戰略夥伴關係。2025年前10個月，中土雙邊貿易額為83.44億美元。中土已經建成中國—中亞天然氣管道A、B、C三條天然氣管線。