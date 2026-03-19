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【專家之眼】壯大戰略威懾力量 展現全球用兵雄心

聯合報／ 張競／中華戰略學會資深研究員
兩會的窗口，仍是現在外界了解大陸的重要平台。記者廖士鋒／攝影
兩會的窗口，仍是現在外界了解大陸的重要平台。記者廖士鋒／攝影

中國大陸第十四屆全國人民代表大會第四次會議自3月5日開幕，經過多日緊密會議議程，在3月12日閉幕；會議期間審議通過多項法律以及政治文件，但最受各方關注仍是後續將主導中國大陸經濟發展構想與政策之「中華人民共和國第十五個國民經濟與社會發展五年規劃綱要」。

就研究中國大陸政治與經濟運作之學術圈與專業社群來說，對中國大陸黨政集會所審議通過政治文件，向來都是評價分歧褒貶落差極大；儘管如此，審閱此等政治文件內容，還是解讀中南海政策發展方向以及北京政壇脈動重要參考基礎。

本次所對外公布「中華人民共和國第十五個國民經濟與社會發展五年規劃綱要」涉及國防與軍隊現代化章節中，出現「壯大戰略威懾力量，維護全球戰略平衡和穩定」字句，對照以往中國黨政集會後所發布文件內容，確實顯現出不容吾人輕忽之戰略意涵；謹此對其意涵剖析推估如後，祈請各方先進不吝指正。

首先必須指出，「中華人民共和國第十五個國民經濟與社會發展五年規劃綱要」開宗明義就指出，該份綱要係「根據『中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議』編製」；經過對比2025年10月23日中國共産黨第二十屆中央委員會第四次全體會議所通過之「建議」內容，其中確實同樣具有「壯大戰略威懾力量，維護全球戰略平衡和穩定」字句，因此該項政策顯然是依據中國大陸黨政運作「以黨領政」以及「以黨領軍」傳統原則所策訂，因此充分代表中南海決策高層之政治意志與政策意圖毋庸置疑。

其次，此為以往所有中國大陸黨政集會所審議通過政治文件，其中涉及國防與軍隊章節內容，首次提到「全球」用辭；由選用此項辭彙表達政策企圖，絕對是經過審慎考慮，不可能是因為文件草擬與彙編過程中，純粹語辭潤飾所致。近年來中國大陸國家實力崛起後，積極在多個面向參與國際事務，爭取形塑國際體制話語權，因此在多項政治文件中，用以表述政策涵蓋範圍與指向之「全球」用辭相當普遍，但在國防與軍隊現代化課題中，確實是首度採取「全球」用辭來表述之政策構想與目標。

再者，就要談到在2020年10月中共第十九屆五中全會所審議通過之「中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標的建議」，以及後續由第十三屆全國人民代表大會第四次會議所審議通過之「中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要」，在涉及國防與軍隊現代化章節中，僅提到「壯大戰略力量和新域新質作戰力量」，由於未明確將「戰略」與「威懾」相連結，儘管後續亦曾緊接著提到「打造高水平戰略威懾和聯合作戰體系」但此等語辭可泛指多種不同類型軍事作戰實力，其敏感程度對比「壯大戰略威懾力量」相對較低。

不過究竟要如何解讀戰略威懾力量？基本上各方都會直接聯想到核戰武力；特別是近年來西方國家不斷宣稱解放軍在增建核彈頭數量，並擴張其核武彈藥庫，確實會讓軍事觀察家與政治評論者直覺認為如此表述，豈不就是對號入座，完全坐實歐美國家政府所提出，但卻被北京方面所強勢否認之指控嗎？

其實，若論壯大戰略威懾力量，在核戰實力面向，其實未見得僅限於增加核彈頭儲備以及戰備數量；北京從蘇聯過度投入核武競賽記取教訓，絕對不會重蹈莫斯科浪擲資源覆轍。但就中國大陸近年來透過閱兵、航展以及演習，所展示多種新型遠程核武投射工具，透過提升分導技術，強化突穿防禦能力，增加核武儎臺戰場存活力，其實更能確切在核武實力面向，落實所謂「壯大核武威懾力量」。

此外，就要討論戰略威懾力量另個面向，就是對境外實施兵力投射遠征作戰能力；假若戰略威懾力量要能和「維護全球戰略平衡和穩定」相互配套，透過對境外投送與輸運作戰部隊，落實兵力投射作戰構想，確實是在不跨越核武門檻為前提下，另個對外政策與軍事武力運用方案。

其實，從近年來中國大陸軍工產業產製大型運輸機效率驚人，再加上兩棲艦艇如下餃子般成軍服役，透過空運、空降作業儎臺以及兩棲艦艇對外遂行兵力投射能力明顯提升，完全符合「壯大戰略威懾能力」論述意涵，至於未來是否有可能發揮「維護全球戰略平衡和穩定」職能，勢必成為全球軍事觀察家與戰略研析者密切關注課題。

多年來解放軍透過維和行動、反制海盜、海域維權、聯合反恐、救災紓困、跨國搜救、境外演習、艦艇出訪、學術交流、專業競賽以及環球義診，早就將活動範圍擴展至國際社會；所以此次明確將「全球」端上檯面，確實不會令人感到意外。

只是針對「維護全球戰略平衡和穩定」願景，解放軍是否必然要實際對境外目標動用實兵，還是藉由「壯大戰略威懾能力」達成任務目標，在未來將是解放軍內部檢討與審視行動方案，並且必須與外交體系充分配合之政策課題。在網際空間有句流行語：「實力不容許我低調與謙虛」，在國際社會中亦是相同道理，但當北京聲稱維護全球戰略平衡和穩定時，能否同時鞏固本身國家利益，其實才是真正核心關鍵所在。

文件 戰略 經濟發展

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