談上半年鄭習會？ 國台辦：願保持聯繫

國民黨主席鄭麗文日前表示，訪問大陸與中共總書記習近平會面時間可能會落在四至六月，目前仍未確定。大陸國台辦發言人陳斌華昨表態，「我們願意在堅持九二共識，反對台獨共同政治基礎上，與中國國民黨加強各層級交流交往，增進政治互信，保持聯繫互動，為台海謀和平」。

針對鄭麗文最近在「和平十講」論壇中表示，兩岸的和平關係，必須是穩定、制度化且永續存在，陳斌華回應指，「任何有利於兩岸交流合作，增進同胞利益福祉的措施，我們都會積極推動，全力促成」。

此外，美軍攻擊伊朗引致中東局勢動盪，多國石油運輸都受到衝擊，陳斌華稱，「和平統一後」，兩岸將實現互聯互通、應通盡通，（大陸）完全可彌補台灣在電力、天然氣、原油等方面的短缺，「為台灣的能源資源安全提供可靠保障」。對於先前滯留土耳其的台灣旅客在大陸協助下從上海轉機回台，但陸委會副主委沈有忠說是中共從事認知戰，陳斌華抨擊，民進黨當局對於受困台胞求助漠不關心，竟還攻擊詆毀大陸對台胞的關愛守護，恬不知恥。

另就日前傳出兩批上海旅客申請到金門被擋，陳斌華表示，大陸一貫支持兩岸人員往來正常化和包括旅遊在內的各領域交流合作常態化，民進黨當局應回應台灣民眾和旅遊業界的熱切期盼，盡快改變不得人心的作法。

陸委會昨回應，上海居民赴金馬旅遊仍待陸方正式宣布相應措施，讓雙方政策能夠對接，使其順利落實執行。

至於李延賀（富察）二○二三年三月在上海失聯至今已三年，國台辦去年表示他被依「煽動分裂國家罪」判處有期徒刑三年，剝奪政治權利一年，對於他是否已刑滿獲釋，陳斌華僅表示李延賀是「煽動分裂國家、破壞國家統一的犯罪分子」，其犯罪事實清楚，當庭表示認罪，關於刑期問題，「有關方面將依法處理相關事宜」。