庫克現身成都 慶蘋果50年

蘋果（Apple）執行長庫克（Tim Cook）昨日下午現身成都太古里的蘋果零售店，出席蘋果五十周年慶祝活動，這是繼首場在紐約中央車站舉行演唱會後，系列活動的第二站，也是庫克今年首次訪問大陸。陸媒澎湃新聞稱，庫克後續還有北京的行程。

至於庫克是否將出席廿二日至廿三日的中國發展高層論壇，目前仍未有相關消息。他去年曾出席此一論壇。

陸媒「四川在線」報導，庫克昨日下午現身成都太古里蘋果零售店。當天下午二時半，活動還未開始，該零售店就已架起圍欄，沒有相關證件的市民無法入場。報導表示，據瞭解，庫克是前往參加蘋果五十周年特別活動。為籌備此次活動，該零售店當天臨時閉店。

澎湃新聞報導，十八日下午三時，慶祝活動開始，成都出生的大陸歌手李宇春上台表演。

庫克在交流中表示，「今年是蘋果公司成立五十周年，我們也在全球各地舉辦了盛大的慶祝活動，很高興能夠在成都舉辦這場活動，也非常高興能夠邀請到『春春』（李宇春）來參與慶祝活動。」他說，成都充滿活力，也是歷史文化名城，有著大量的創新和活力，非常高興來到四川，四川的生活也非常愜意。

蘋果將在今年四月一日迎來成立五十周年，蘋果此前宣布三月起將在全球各地舉辦系列慶祝活動，首場活動於三月十三日開跑，在紐約中央車站舉行一場演唱會。

庫克上一次訪陸是去年十月，期間走訪上海、北京，並獲大陸副總理何立峰、工信部長李樂成、商務部長王文濤等高層接見。庫克當時承諾將繼續加大在大陸的投資，進一步提高對陸合作層次。

廿一世紀經濟報導，蘋果營運長沙比汗（Sabih Khan）等高層十七日已現身深圳，先後走訪欣旺達電池工廠與富士康iPhone總裝產線。