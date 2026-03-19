擴大合作 習近平會土庫曼領導人

美以伊戰事方酣，伊朗鄰國土庫曼的領袖別爾德穆哈梅多夫近日到訪北京。大陸國家主席習近平昨日與其會見時強調，要擴大天然氣領域合作規模，並提出大陸始終支持土方奉行永久中立政策，要堅決打擊「三股勢力」，為兩國發展築牢安全屏障。

央視報導，習近平昨在北京釣魚台國賓館會見到大陸進行「友好訪問」的土庫曼民族領袖、人民委員會主席別爾德穆哈梅多夫。

習近平指出，無論國際形勢如何變化，中方將始終支持土方維護國家獨立、主權和領土完整，始終支持土方奉行永久中立政策，始終做土方值得信賴的合作夥伴。

他強調，雙方要加快推進共建一帶一路倡議和復興絲綢之路戰略對接，「擴大天然氣領域合作規模」，提升貿易和投資水平，拓展互聯互通、農業等非資源領域合作，要堅決打擊「三股勢力」，為兩國發展築牢安全屏障。此外，當前全球挑戰層出不窮，大陸願同土方一道，堅定維護聯合國地位和權威，踐行真正的多邊主義。

別爾德穆哈梅多夫表示，土方將一如既往恪守一個中國原則，願同大陸加強發展戰略對接，拓展能源貿易、互聯互通等領域務實合作。土方感謝大陸支持土庫曼永久中立地位，願同大陸加強在聯合國、「中國—中亞機制」等多邊平台的協調配合，共同維護地區和世界的和平穩定。

值得注意的是，北京通稿並未提到習、別兩人的會晤有觸及伊朗戰局。不過稍早，大陸外長王毅於十七日會見隨同到訪的土庫曼副總理兼外長梅列多夫時，根據陸方通稿，「雙方還就伊朗局勢等共同關心的國際和地區問題交換了意見」。

而自土庫曼向大陸延伸的「中國—中亞天然氣管道」，是大陸四大能源進口通道之一。截至二○二四年底，「中國—中亞天然氣管道」ＡＢＣ三線累計向大陸輸送的天然氣已突破五千億立方公尺。雙方正在加速推進Ｄ線管道建設，預計建成後年輸氣能力將新增三百億立方公尺。