陸方鬆綁 准陸企買輝達H200晶片

路透昨引述知情人士報導，中國大陸有關部門已批准多家大陸企業從美國晶片巨頭輝達（ＮＶＩＤＩＡ）採購Ｈ二○○人工智慧（ＡＩ）晶片。輝達執行長黃仁勳十七日在ＧＴＣ大會也表示，已獲得許多大陸客戶的Ｈ二○○晶片授權，並已收到許多公司的採購訂單。輝達正在重啟Ｈ二○○的生產。

川普政府去年十二月允許輝達向特定的大陸客戶銷售Ｈ二○○，但設定許多條件，使晶片獲得批准出口變得更加困難；另一方面，大陸政府今年一月也傳出要求部分科技公司暫停採購輝達Ｈ二○○晶片，並要求企業優先採購大陸國產人工智慧晶片。

路透此前報導，大陸科技公司字節跳動、騰訊、阿里巴巴及Deepseek（深度求索）獲得了進口Ｈ二○○的初步批准，但監管條件仍在最後確定中。

美國官員則在上月底表示，輝達尚未向大陸售出任何Ｈ二○○晶片。

大陸國產ＡＩ晶片也在過去這段時間獲得發展機會，寒武紀二○二五年首次實現年度盈利；摩爾線程、沐曦股份、壁仞科技等國產ＡＩ晶片也加快資本市場融資進程。

財新網報導，由大陸政府主導的智算中心和運營商的資訊科技應用創新市場，已完成對輝達晶片的取代，但以網路雲廠商為主的市場，大陸國產晶片仍較難突破，訓練效果更好、不用額外適配的輝達晶片仍是第一選擇。

此外，多數大模型均基於輝達ＧＰＵ架構設計，並利用輝達軟體生態開發，無論是華為昇騰或寒武紀的ＡＩ晶片部署，都需要對模型重新適配。一位大陸雲廠商人士表示，目前大陸國產晶片只能達到Ｈ二○同級的算力，從商業角度判斷，輝達Ｈ二○○無疑是更好的選擇，此前即便是特供版Ｈ二○，雲廠商也願意加價購買。