上海旅客申請赴金馬觀光卡關 陸委會：仍待陸方正式宣布措施

大陸文旅部早前宣布將開放上海居民赴金門、馬祖旅遊，不過據媒體報導，有2批上海旅客日前申請到金馬3日遊，但未通過我方審核。大陸國台辦18日批評，民進黨當局阻撓。陸委會對此回應指，上海居民赴金馬旅遊仍待陸方「正式宣布」相應措施，讓雙方政策能夠對接，使其順利落實執行。

陸委會18日晚間透過書面表示，有關上海居民申請赴金馬旅遊個案，移民署已將相關意見回復我方代申請旅行社。

陸委會指出，我們注意到，陸方文旅部發布之訊息及國台辦的談話，目前僅「宣稱」將於近期恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊，「能否成為陸方的政策作為，須視陸方正式宣布相應措施」，讓雙方政策能夠對接，使其順利落實執行。

陸委會表示，當前兩岸觀光的障礙是在陸方，我們很遺憾，陸方還在政治操作，兩岸觀光要真正正常化，必須要先去除政治性考量，再來進行兩岸健康、有序的交流。

中國時報日前報導，有2批上海旅客分別申請赴金馬3日遊，但陸委會遲未審核。陸委會14日回應指，陸方迄今尚未恢復上海居民組團到金馬旅遊，故難受理以旅行名義申請，若要以「踩線團」為目的入境金馬，可以「專業交流」提出申請。

大陸國台辦發言人陳斌華18日表示，民進黨當局在恢復兩岸旅遊方面一直以種種藉口阻撓、限制，民進黨當局應順應要交流、要合作的島內主流民意，回應台灣民眾和旅遊業界的利益訴求，盡快改變不得人心的做法，盡快作出正確的決定。他並指，文旅部2月4日宣佈將恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊，國台辦發言人明確表示支持，樂見其成。

參照往例，大陸已在2024年先後恢復福建居民赴馬祖、金門旅遊，包含個人自由行與團體旅遊，在文旅部宣布開放後，福建省公安廳出入境管理局曾進一步公告恢復受理福建居民赴馬祖、金門旅遊簽注申請。目前，上海方面還未公布開放申請簽注等具體措施。