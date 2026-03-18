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共軍：在黃岩島驅離2架菲律賓巡邏機

中央社／ 台北18日電

根據共軍南部戰區晚間通報，今天出動海空兵力，在南海主權爭議的黃岩島空域，警告驅離2架菲律賓C-208型偵察機。中國國防部稍早指責菲方巡邏機7日載記者到黃岩島拍影片，故意挑起事端。

據南部戰區微信公眾號，共軍南部戰區新聞發言人翟士臣表示，3月18日，菲律賓2架C-208型機「未經中國政府批准，非法侵闖中國黃岩島領空」，南部戰區組織海空兵力，依法依規警告驅離。菲方行為嚴重侵犯中國主權，極易引發誤解誤判；正告菲方立即停止侵權挑釁。

據環球網，中國國防部新聞發言人蔣斌18日下午就近期涉軍問題發布消息。有記者提問：據報導，3月7日菲律賓海警偵察機搭載媒體記者在黃岩島附近巡邏時，遭中國軍艦無線電喊話驅離。此外，菲國海警稱將強化在南海巡邏並擴大公眾宣傳，持續提升透明度，反制中方霸凌行徑。對此有何評論？

蔣斌稱，藉巡邏之名帶記者、拍影片、故意挑起事端、透過媒體放大炒作「受害者」敘事，這是菲方慣用的劇本。菲方所謂的「透明」、「曝光」，讓世人看到的不是事實真相，而是自編自導自演的鬧劇。

他說，正告菲方，無論怎麼剪輯鏡頭、編造謊言，都改變不了黃岩島等南海島礁的主權歸屬，都動搖不了中方「依法維權」的堅定決心。對於一切「侵權挑釁」行為，中方都將繼續採取有效措施予以應對。

共軍 黃岩島 菲律賓

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