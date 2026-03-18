快訊

豬羊變色！台指期夜盤上半場震盪逾700點

川普再轟盟友！暗示將停止維護荷莫茲海峽安全 並揚言「徹底滅伊朗」

聽新聞
0:00 / 0:00

國台辦批上海客遊金馬卡關 陸委會：兩岸觀光障礙在陸方

中央社／ 台北18日電
陸委會。圖／聯合報系資料照
陸委會。圖／聯合報系資料照

中國大陸日前片面宣布恢復上海居民赴金馬旅遊，據報已有2批遊客申請，但未通過，中國大陸國台辦今日對此進行批評。陸委會強調，須視陸方正式宣布相應措施，雙方政策才能對接，「當前兩岸觀光的障礙是在陸方」。

中國大陸文旅部2月4日單方面宣布恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊，有媒體報導，已有2批上海旅客申請赴金馬3日遊，但陸委會未審核通過。

對此，國台辦發言人陳斌華今日在例行記者會上批評，「『民進黨當局』一直以種種藉口阻撓兩岸旅遊合作，這種做法不得人心。民進黨應順應要交流、要合作的台灣內部主流民意，盡快做出正確決定」。

對此，陸委會今日以書面表示，有關上海居民申請赴金馬旅遊個案，移民署已將相關意見回復我方代申請旅行社。

陸委會指出，陸方文旅部發布的訊息及國台辦的談話，目前僅宣稱將於近期恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊，能否成為陸方的政策作為，須視陸方正式宣布相應措施，讓雙方政策能夠對接，使其順利落實執行。

陸委會強調，當前兩岸觀光的障礙是在陸方，「我們很遺憾，陸方還在政治操作」，兩岸觀光要真正正常化，必須要先去除政治性考量，再來進行兩岸健康、有序的交流。

陸委會 國台辦

延伸閱讀

日本三重縣知事訪台 盼推進半導體與觀光發展

上海旅客赴金門申請遭卡 陸國台辦喊話賴政府：盡快做出正確決定

賴正鎰：觀光逆差255億美元危機 應加大力道邀約更多國際觀光客來台

陸紀念國父孫中山誕辰160周年將邀鄭麗文？國台辦回應了

相關新聞

上海旅客申請赴金馬觀光卡關 陸委會：仍待陸方正式宣布措施

大陸文旅部早前宣布將開放上海居民赴金門、馬祖旅遊，不過據媒體報導，有2批上海旅客日前申請到金馬3日遊，但未通過我方審核。大陸國台辦18日批評，民進黨當局阻撓。陸委會對此回應指，上海居民赴金馬旅遊仍待陸方「正式宣布」相應措施，讓雙方政策能夠對接，使其順利落實執行。

今年首次訪陸！庫克現身成都出席蘋果50周年活動 還將訪北京

蘋果（Apple）執行長庫克（Tim Cook）18日下午現身成都太古里的蘋果零售店，出席蘋果50周年慶祝活動，這將是繼首場舉辦在紐約中央車站的演唱會後，系列活動的第二站。這也是庫克今年首次訪問大陸。陸媒澎湃新聞稱，庫克後續還有北京的行程。

香港再出版習近平著作 李家超：令市民更好了解國家

中國大陸國家主席習近平文選和專題書籍，再一次在香港出版。香港特首李家超說，習近平的作品令香港市民更好了解國家發展實況。大陸駐港中聯辦主任周霽稱，這為說好中國故事提供素材。

再示警大陸民族團結進步促進法 陸委會：恐擴大處罰「不配合統一」

大陸十四屆全國人大四次會議日前通過「民族團結進步促進法」，陸委會質疑會跨國鎮壓，大陸國台辦發言人陳斌華18日批評是混淆視聽、恐嚇台灣民眾。陸委會回應指，以前中共以法律處罰有「積極從事台獨活動」的作為犯...

與土庫曼領導人會晤 習近平：擴大天然氣領域合作

美國和以色列攻擊伊朗，中東戰事方酣，伊朗鄰國土庫曼的領袖別爾德穆哈梅多夫近日到訪北京。18日大陸國家主席習近平與其會見時強調，要擴大天然氣領域合作規模，並提出大陸始終支持土方奉行永久中立政策，要堅決打擊「三股勢力」，為兩國發展築牢安全屏障。

中共今年軍費增7% 陸國防部：體現「適度與克制」、無可非議

中共今年軍費（國防預算）編列人民幣1.91兆元（約新台幣8.78兆），增長7%。大陸國防部新聞發言人蔣斌18日稱，「其規模、結構、用途等公開透明，無可非議」，並指該增長體現了一貫的「合理、適度、克制」，他並將矛頭指向日本，指其防衛預算近5年來增幅超過60%，謀求「再軍事化」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。