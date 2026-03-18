國台辦批上海客遊金馬卡關 陸委會：兩岸觀光障礙在陸方

中國大陸日前片面宣布恢復上海居民赴金馬旅遊，據報已有2批遊客申請，但未通過，中國大陸國台辦今日對此進行批評。陸委會強調，須視陸方正式宣布相應措施，雙方政策才能對接，「當前兩岸觀光的障礙是在陸方」。

中國大陸文旅部2月4日單方面宣布恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊，有媒體報導，已有2批上海旅客申請赴金馬3日遊，但陸委會未審核通過。

對此，國台辦發言人陳斌華今日在例行記者會上批評，「『民進黨當局』一直以種種藉口阻撓兩岸旅遊合作，這種做法不得人心。民進黨應順應要交流、要合作的台灣內部主流民意，盡快做出正確決定」。

對此，陸委會今日以書面表示，有關上海居民申請赴金馬旅遊個案，移民署已將相關意見回復我方代申請旅行社。

陸委會指出，陸方文旅部發布的訊息及國台辦的談話，目前僅宣稱將於近期恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊，能否成為陸方的政策作為，須視陸方正式宣布相應措施，讓雙方政策能夠對接，使其順利落實執行。

陸委會強調，當前兩岸觀光的障礙是在陸方，「我們很遺憾，陸方還在政治操作」，兩岸觀光要真正正常化，必須要先去除政治性考量，再來進行兩岸健康、有序的交流。