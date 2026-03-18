與土庫曼領導人會晤 習近平：擴大天然氣領域合作

美國和以色列攻擊伊朗，中東戰事方酣，伊朗鄰國土庫曼的領袖別爾德穆哈梅多夫近日到訪北京。18日大陸國家主席習近平與其會見時強調，要擴大天然氣領域合作規模，並提出大陸始終支持土方奉行永久中立政策，要堅決打擊「三股勢力」，為兩國發展築牢安全屏障。

據央視新聞聯播，3月18日下午習近平在北京釣魚台國賓館會見土庫曼民族領袖、人民委員會主席別爾德穆哈梅多夫。習近平指出，相互支持是中土全面戰略夥伴關系的核心要意，「無論國際形勢如何變化，中方將始終支持土方維護國家獨立、主權和領土完整，始終支持土方奉行永久中立政策，始終做土方值得信賴的合作夥伴」。

他強調雙方要加快推進共建一帶一路倡議和復興絲綢之路戰略對接，「擴大天然氣領域合作規模」，提升貿易和投資水平，拓展互聯互通、農業、人工智慧、數位經濟、清潔能源等非資源領域合作，加快推進魯班工坊、中醫藥中心、互設文化中心工作，打造全方位合作新格局。

他並指，要堅決打擊「三股勢力」（暴力恐怖勢力、民族分裂勢力、宗教極端勢力），為兩國發展築牢安全屏障。習近平提到，當前全球挑戰層出不窮，大陸願同土方一道，堅定維護聯合國地位和權威，踐行真正的多邊主義，堅持共商共踐共享的全球治理觀。

別爾德穆哈梅多夫表示，很高興到訪「偉大的中國」，土方將一如既往恪守一個中國原則，願同大陸加強發展戰略對接，拓展能源貿易、互聯互通等領域務實合作，共謀發展繁榮，共促安全穩定，土方感謝大陸支持土庫曼永久中立地位，願同大陸加強在聯合國、「中國—中亞機制」等多邊平台的協調配合，共同維護地區和世界的和平穩定。

據大陸外交部官網，2025年1至10月，大陸與土庫曼雙邊貿易額為83.44億美元、其中大陸出口12.85億美元、同比增長63.9％，進口70.59億美元、同比下降13％。雙方已經建成「中國—中亞天然氣管道」A、B、C三條天然氣管線，起自土烏（茲別克）邊境，途經烏茲別克和哈薩克，止於新疆霍爾果斯口岸附近。