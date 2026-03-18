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中共今年軍費增7% 陸國防部：體現「適度與克制」、無可非議

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
大陸國防部新聞發言人蔣斌。記者陳政錄／攝影
大陸國防部新聞發言人蔣斌。記者陳政錄／攝影

中共今年軍費（國防預算）編列人民幣1.91兆元（約新台幣8.78兆），增長7%。大陸國防部新聞發言人蔣斌18日稱，「其規模、結構、用途等公開透明，無可非議」，並指該增長體現了一貫的「合理、適度、克制」，他並將矛頭指向日本，指其防衛預算近5年來增幅超過60%，謀求「再軍事化」。

大陸國防部18日下午在官網以蔣斌名義，發布近期涉軍消息。針對2026年大陸國防支出預算公布後的各界回應，「記者提問」舉出日本政府的評論，詢問中方意見。

蔣斌首先稱，該國防預算的規模、結構、用途等公開透明，「無可非議」。大陸國防支出占GDP的比重長期低於1.5%，遠低於美國等軍事大國，也低於世界平均水平和北約國家軍費普遍超過GDP 2%的安排。

他稱，大陸國防支出預算的增長體現了一貫的合理、適度、克制的特點，完全是捍衛國家主權、安全和發展利益的需要，是維護世界和平穩定的需要。大陸軍隊越強大，世界和平就越有保障。

對於日本內閣官房長官木原稔指，大陸持續以高水平增加國防支出，在缺乏透明度的情況下，正廣泛且迅速增強軍力，蔣斌批評，日本有關政客炒作大陸國防支出預算和所謂中國威脅，「明顯是賊喊捉賊，為日方擴軍備武的狼子野心找藉口」。

蔣斌稱，基於日本的侵略歷史，「開羅宣言」、「波茨坦公告」和「日本投降書」等一系列具有充分國際法效力的文件明確規定，日本應完全解除武裝，不得維持能使其重新武裝的產業。需要指出的是，日本防衛預算連續14年增長，近5年來增幅超過60%，防衛支出GDP占比達到2%，國民人均防衛費是中國的3倍多。

蔣斌表示，日方極力突破「和平憲法」束縛，遠遠超出「專守防衛」範疇發展部署進攻性武器裝備，背著尚未清算的侵略罪責謀求「再軍事化」，這才是對地區和平穩定的真正威脅。「我們敦促日方多照照鏡子」，停止顛倒黑白的汙衊抹黑，不要再次走上軍國主義的不歸路。

中共

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