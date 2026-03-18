川普稱延後5到6周訪問北京 陸外交部重申：中美雙方將保持溝通

美國總統川普17日表示，原定3月底訪問北京的行程將推遲5周到6周。對此，大陸外交部發言人林劍18日重申，中美雙方將繼續就川普到訪「保持溝通」。

川普原計畫3月底出訪北京，與大陸國家主席習近平見面，不過川普16日表示，因為處理伊朗戰事，他傾向推遲川習會。川普17日進一步說明時間點，將延後5到6周後進行，並稱川普政府正與中方協調，「中方對此沒有異議」。

陸媒澎湃新聞報導，林劍18日主持例行記者會，有外媒記者提問，「中方對這一時間安排是否認可？此外，鑒於雙方現在有更多時間為此次會晤做準備，中方是否會推動兩國領導人舉行更具實質性內容的會談？」

對此，林劍僅重申，元首外交對中美關係發揮著不可替代的戰略引領作用，中美雙方將繼續就川普總統訪華事保持溝通。

據路透報導，大陸駐華盛頓大使館發言人也僅表示，中美雙方就川普總統訪華事宜，包括具體日期，一直保持溝通；目前沒有其他補充。