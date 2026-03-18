賴總統指「日本殖民為東亞共榮」 陸外交部批：媚日賣台

賴清德總統日前出席台灣智庫「台灣總統直選三十周年與民主韌性研討會」致詞時說，日本殖民台灣是為了推動東亞共榮圈。大陸外交部18日批評，指其言論是對歷史的嚴重褻瀆和對民族的可恥背叛，暴露其「媚日賣台、謀獨挑釁」的本質。

陸媒財聯社報導，大陸外交部發言人林劍18日下午在例行記者會上，就賴清德有關言論表示，「賴清德當局」公然用侵略者的謊言美化日本侵略殖民台灣的統治，這是對歷史的嚴重褻瀆和對民族的可恥背叛。

林劍稱，日本曾對「中國台灣」實施長達半個世紀的殖民統治，血腥鎮壓台灣同胞反抗，大肆掠奪各類資源，對台灣經濟、文化、民生等造成嚴重影響。這段刻骨銘心的血淚史不容遺忘、不容歪曲。

林劍表示，「80多年前，台灣擺脫殖民統治的枷鎖，回到祖國懷抱，這是包括台灣同胞在內的全體中國人民浴血奮戰共同鑄就的偉大勝利；80多年後的今天，我們絕不允許任何人為殖民張目、為侵略翻案。」

林劍批評，有關言論再次暴露賴清德媚日賣台、謀「獨」挑釁的本質。賴清德當局顛倒歷史黑白，粉飾殖民暴行，企圖以「台獨史觀」阻擋祖國統一大勢，只會自取滅亡。

賴總統日前致詞還提到，回顧台灣過去數百年的歷史，統治者的重心往往不在台灣。從荷蘭、西班牙、日本，「尤其是國民黨政府來到台灣之後，比殖民統治的日本對待台灣人民還要差」，「這是為什麼李登輝前總統跟東京都知事司馬遼太郎，特別提到『台灣人的悲哀』。」

不過，總統府事後新聞稿並未提及賴總統所言，國民黨政府比日本殖民還差，並將錯誤的「東京都知事司馬遼太郎」，修正為「日本作家司馬遼太郎」。