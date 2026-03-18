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日本發現詭異現象：共軍竟在東南沿海部署老舊殲-6戰機

聯合報／ 記者林則宏／即時報導
在2025年9月的長春航空展上，共軍首次公開展示殲-6無人機。（新華社）
在2025年9月的長春航空展上，共軍首次公開展示殲-6無人機。（新華社）

日本防衛省智庫「防衛研究所」（NIDS）網站17日刊發的一篇文章指出，透過衛星影像觀察台灣海峽沿岸的共軍航空基地，可以發現一個異常現象：在逐步部署新型多用途戰鬥機的這些解放軍空軍基地，竟混雜停放著1960年代的老舊戰機殲-6。

這篇由日本防衛研究所研究員相田守輝撰寫的報告稱，一般而言，在作戰基地中，主力戰機與退役戰機出現在同一停機坪是難以想像的，特別是在前沿基地。基於維修、補給與訓練效率，通常會統一機型。

文章稱，面向台灣海峽的共軍機場近年都進行翻修。以福建漳州的龍田機場為例，2020年2月以來就進行大規模擴建，新增強化機堡、彈藥庫和預警設施，並擴充停機坪。但衛星影像顯示，龍田機場上，最先進的雙引擎戰鬥機和老舊的單引擎戰鬥機卻出現在同一停機坪，這種現象極為罕見。

相田守輝研判，龍田機場上的新式戰機應為殲-16。停放在同一停機坪的小型後掠翼戰機，根據機身形狀推測應該是殲-6戰機。殲-6是中共1960年代以蘇聯米格-19為基礎量產的第二代戰鬥機。

根據百度百科訊息，殲-6是1960年代中國瀋陽飛機製造工業公司研製的單座雙發超音速噴氣式戰鬥機，曾是解放軍空軍和海軍航空兵裝備數量最多、服役時間最長的中國產第一代噴氣式戰鬥機。2006年8月，殲-6已全數退出中國空軍戰鬥部隊序列。

相田守輝指出，在現代戰場環境下，沒有理由讓殲-6出現在前線基地，這顯示其可能承擔不同的任務。考慮到沿海前沿基地老舊飛機的補給來源，推測共軍在後方應存在一個集中部署類似飛機的基地，研判是河南平頂山的魯山機場。

相田守輝認為，老舊的殲-6戰機少量分散部署在台灣海峽沿岸前沿基地，大量同型飛機則集中在內陸基地，應理解為後勤基地與作戰基地間的關係。而殲-6出現在沿海前線基地，則不太可能是為了執行典型的防空作戰任務。

文章稱，中國無人機的發展可追溯到1960年代，並在1984年成功將米格-15改裝為靶機。換言之，將退役戰機改裝成無人機對中共來說並非新技術，而是長期累積的成果。

相田守輝表示，殲-6雖不再具備現代空戰能力，但將其改裝成無人機再利用，技術上並非不合常理。無人駕駛的殲-6戰機可作為攻擊敵方雷達、飛彈陣地、機場設施或關鍵基礎設施的手段，即使是老舊的戰機，若飛行速度達到數百公里/小時，其破壞力也不容小覷。

相田守輝說，這將迫使敵方進行攔截，消耗敵方的彈藥和人員。同時一些飛機若突破防線，還能造成破壞。俄烏戰爭中，烏克蘭就一直使用老舊的無人機打擊俄羅斯。更重要的是，除了殲-6，中國還擁有大量退役戰機，包括殲-7與殲-8。

文章設想，一旦這些退役戰機被系統性改裝成無人作戰飛機的局面：最先進的多用途戰鬥機負責壓制防空系統和進行精準打擊，較老的無人戰鬥機則展開飽和攻擊並突破敵方防空網絡，那麼未來的空戰將進入一個新的階段。

大陸網路公開資料顯示，截至1983年停產，中國已累計生產5,205架殲-6戰機。

日本防衛研究所研究員透過衛星影像發現，在漳州龍田機場等共軍前線機場，出現殲-16等新式戰機與殲-6戰機出現在同一停機坪的詭異畫面。（圖／取自日本防衛研究所網站）
日本防衛研究所研究員透過衛星影像發現，在漳州龍田機場等共軍前線機場，出現殲-16等新式戰機與殲-6戰機出現在同一停機坪的詭異畫面。（圖／取自日本防衛研究所網站）

戰機 共軍 台灣海峽

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