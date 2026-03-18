上海旅客赴金門申請遭卡 陸國台辦喊話賴政府：盡快做出正確決定

大陸文旅部先前宣布將開放上海遊客到金門馬祖旅遊，不過日前傳出有2批上海旅客申請到金門但沒被審核通過，中國時報引述陸委會表示我方尚難受理上海居民組團以「旅行」名義申請到金馬旅遊，若以「踩線團」為目的，可以「專業交流」提出申請。而大陸國台辦18日表示，民進黨當局應盡快改變不得人心的做法、盡快做出正確決定。

大陸國台辦發言人陳斌華18日在記者會上回應上海旅客相關問題時指出，民進黨當局在恢復兩岸旅遊方面，一直以種種藉口阻撓限制，民進黨當局應順應「要交流、要合作」的島內（指台灣）主流民意，包括回應台灣民眾和旅遊業界的利益訴求，盡快改變不得人心的做法，盡快做出正確的決定。

其後，對於大陸開放上海旅客赴金馬的狀況，陳斌華表示，大陸文旅部已經在2月4日宣布將恢復上海居民赴金門馬祖旅遊，國台辦的發言人也明確表示支持樂見其成。

陳斌華重申，「我剛才已經強調過，我們一貫支持兩岸人員往來正常化，和包括旅遊在內的各領域交流合作常態化，是民進黨當局一直在以種種藉口阻撓，民進黨當局應回應台灣民眾和旅遊業界的熱切期盼，盡快改變不得人心的作法，做出正確決定。」