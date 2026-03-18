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川普訪問大陸後或將簽署對台軍售 陸國台辦「堅決反對」

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京即時報導
大陸國台辦發言人陳斌華18日重申，堅決反對美國向台灣進行軍售。（記者廖士鋒／攝影）
大陸國台辦發言人陳斌華18日重申，堅決反對美國向台灣進行軍售。（記者廖士鋒／攝影）

日前路透社報導，美國一項涵蓋先進攔截飛彈的對台大型軍售案準備呈交總統川普批准，川普可能在訪問中國大陸後簽署。大陸國台辦18日表態，「我們堅決反對有關國家向中國台灣地區出售武器，這一立場是一貫的、明確的。」

大陸國台辦發言人陳斌華18日回應上述軍售問題時，除做出上述表示，並要求美方應恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，慎重處理對台軍售問題，以實際行動維護中美關係穩定和台海和平。

此外對於美國卡特中心（The Carter Center）與艾莫瑞大學（Emory University）發起，並與大陸民調公司合作進行的一項調查顯示，多數的大陸民眾其實對台灣很友善，有高達8成是希望加強文化還有經貿上的互動，若台灣公開獨立，32%支持展開全面入侵、81%受訪者支持對台灣離島進行有限軍事打擊。

對此，陳斌華表示，兩岸同胞是一家人，我們始終秉持兩岸一家親理念，積極支持推動兩岸人員往來和各領域交流合作，增進兩岸同胞利益福祉。我們願意為和平統一創造廣闊空間，以最大誠意盡最大努力爭取和平統一的前景，但絕不允許國家主權和領土完整遭到破壞，絕不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項。「任何分裂祖國的勢力和行徑必將遭到全中國人民的迎頭痛擊」。

另針對最近兩艘最新055型飛彈驅逐艦即將入列共軍海軍，有學者分析，這將顯著提升共軍海軍震懾與打擊台獨勢力的能力，陳斌華表示，我們對台獨絕不容忍，絕不姑息，必將迎頭痛擊，堅決粉碎一切台獨分裂圖謀和外來干涉。我們打擊台獨分裂，維護國家統一和領土完整的意志堅如磐石，能力越來越強大。

日本日華議員懇談會會長古屋圭司近日在玉山論壇上聲稱，日本絕不會坐視「台灣有事」，決心與台灣共同守護台海和平穩定，陳斌華則批評，「你所提到的這個人所說的這些話，嚴重違背一個中國原則，不自量力。我們對此堅決反對。」他強調，日本在台灣問題上「對中國人民負有歷史罪責」，應充分認識台灣問題的高度敏感性，汲取歷史教訓，恪守一個中國原則和中日四個政治文件精神，停止一切涉台錯誤言行。

日本 兩岸同胞 川普

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