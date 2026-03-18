陸紀念國父孫中山誕辰160周年將邀鄭麗文？國台辦回應了

中國國民黨主席鄭麗文最近在「和平十講」論壇中表示，兩岸的和平關係，必須是穩定、制度化且永續存在，大陸國台辦則回應指，任何有利於兩岸交流合作，增進同胞利益福祉的措施，我們都會積極推動，全力促成，大陸願在堅持九二共識，反對台獨的共同政治基礎上，同包括中國國民黨在內的台灣各政黨團體和各界人士一道加強交流交往，保持良性互動。

大陸國台辦發言人陳斌華18日在記者會上，除了做出上述表態，針對鄭麗文日前在紀念國父孫中山逝世101周年時指出台灣應拒絕當地緣政治籌碼，大陸今年將舉辦紀念孫中山先生誕辰160周年的相關活動，是否計畫會邀請鄭麗文出席，則表示兩岸都是中國人是一家人，兩岸中國人完全有智慧，有能力解決好自己的事情，自己的事情。

陳斌華強調，孫中山先生是偉大的民族英雄，偉大的愛國主義者，中國民主革命的偉大先驅，兩岸同胞應該學習繼承和發揚他的寶貴精神，堅決反對台獨分裂和外來干涉，共同推動兩岸關係和平發展，攜手推進祖國統一和民族復興，共創中華民族綿長福祉。

對於鄭麗文最近在專訪中重申希望今年的上半年能夠來到大陸與中共總書記習近平會晤，並透露時間點可能會落在4、5、6月，陳斌華則指出，要和平、要發展、要交流、要合作，是黨內主流民意。我們願意在堅持九二共識，反對台獨共同政治基礎上，與中國國民黨加強各層級交流交往，增進政治互信，保持聯繫，互動為台海謀和平，為同胞謀福祉，為民族謀復興。

此外，本報記者詢問，馬英九基金會董事長馬英九在16日宣布了人事異動，由前體委會主委戴遐齡接任執行長，前執行長蕭旭岑與前員工王光慈未來之個人言論及行為，均不能代表基金會與馬英九立場。由於馬英九基金會是指標性的兩岸交流團體之一，大陸方面認為這樣的人事變動會否影響基金會跟陸方的交流？陳斌華則回應，「關於馬英九文教基金會的問題，我們注意到有關報導，近年來馬英九基金會積極開展兩岸交流活動，受到兩岸各界廣泛關注和積極評價。為促進兩岸同胞，特別是青年交流往來，推動兩岸關係和平發展發揮了積極作用。」

陳斌華重申，我們願在堅持九二共識，反對台獨的共同政治基礎上，與台灣各政黨團體和各界人士共同加強兩岸各領域交流合作和人員往來，推動兩岸關係和平發展，造福兩岸同胞。