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中東危機堵塞石油 陸國台辦：和統後「應通盡通」為台灣提供能源保障

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京即時報導
大陸國台辦發言人陳斌華18日針對能源問題做出大陸可以「為台灣的能源資源安全提供可靠保障」的表態。（記者廖士鋒／攝影）
大陸國台辦發言人陳斌華18日針對能源問題做出大陸可以「為台灣的能源資源安全提供可靠保障」的表態。（記者廖士鋒／攝影）

中東局勢動盪，世界多國石油運輸都受到衝擊，而大陸方面強調，「和平統一後」，兩岸將實現互聯互通、應通盡通，完全可以彌補台灣在電力、天然氣、原油等方面的短缺，「為台灣的能源資源安全提供可靠保障」。

大陸國台辦發言人陳斌華18日表示，以和平方式實現統一，對兩岸同胞和全民族最有利。和平統一將給廣大台灣同胞帶來實實在在的好處。「其中也包括有強大祖國做後盾，台灣能源資源保障會更好」。他強調，「十四五」時期，大陸形成了煤、油、氣、核、可再生能源等多輪驅動的能源供應體系。去年7月、8月連續兩個月用電量破兆度，創世界紀錄，「既沒有限電、也沒有漲價」。這樣的滿格電力，足以滿足台灣企業的用電需求，也能讓台灣千家萬戶告別暑期用電、限電的不便與擔憂。

陳斌華說，和平統一後，兩岸將實現互聯互通、應通盡通，完全可以彌補台灣在電力、天然氣、原油等方面的短缺，為台灣的能源資源安全提供可靠保障，讓台灣同胞享有更便宜、更清潔、更穩定的能源供應，減輕家庭、企業在用能方面的負擔。

另外對於美國如持續在中東作戰，中國大陸會不會認為可以趁機對台灣採取行動？美國國防部副部長柯伯吉稱正密切關注其他潛在對手的反應，陳斌華則表示，台灣問題是中國內政，事關中國核心利益和中國人民民族感情，不容任何外來干涉。「任何人、任何勢力都不要低估我們捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力」。

對於先前土耳其的滯留台灣旅客在大陸幫助下從上海轉機回台，但陸委會副主委沈有忠說，這是中共從事認知戰，利用天災人禍散播我政府救災不利、沒有能力撤僑。陳斌華則回應稱，近期受中東局勢影響，許多台胞滯留當地。大陸駐伊斯坦堡總領事館協調有關方面協助93名台胞改乘大陸航班飛抵上海，第一時間為其辦理台胞證，助其順利中轉返台。此外大陸駐伊朗、以色列使館、駐杜拜總領事館等駐外使領館均協助台胞返台或撤往安全地區。但他並未公布具體統計數據。

陳斌華抨擊，民進黨當局對於受困台胞求助漠不關心，無情無能無作為，竟然還一再攻擊詆毀大陸方面對台胞的關愛守護，「真是恬不知恥」。

能源 土耳其 兩岸同胞

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