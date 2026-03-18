陷共軍反腐風暴 「殲-20之父」楊偉遭中科院撤簡歷

伴隨著共軍反腐風暴，再有軍工專家遭遇滅頂之災。綜合陸、港媒報導，中國科學院官網近日更新「全體院士名單」，有解放軍戰機「殲-20之父」之稱的中國科學院院士楊偉的個人姓名與簡歷遭撤下。他在去年1月已被軍工央企中航工業免去副總經理職務。

今年63歲的楊偉，長期從事戰鬥機的設計與研發工作，曾先後擔任7型戰鬥機總設計師，最為人知的身份是大陸第五代隱形戰機殲-20的總設計師。2017年當選中國科學院院士，2018年出任中國航空工業集團有限公司黨組成員、副總經理。他也是十九屆中共中央候補委員。

香港明報指出，楊偉遭除名中科院院士「並不令人意外」。去年1月，中國航工集團官網「領導團隊」欄目顯示，他和集團總經理郝照平的簡歷已雙雙被撤下。

目前，公開管道並未發布官方關於楊偉院士稱號被撤銷的正式公告與說明。「香港01」提到，根據「院士增選與退出管理辦法」，嚴重學術不端、觸犯國家法律、嚴重違反科學道德，可能導致院士稱號被撤銷。

報導表示，中共二十大之後，至少有10名中科院、中工院院士遭除名，以工程院院士為主。這些被除名的院士多數擔任軍工央企高層。