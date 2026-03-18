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陸兩會後首「虎」被擒！甘肅副省長雷思維任上落馬

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
中共甘肅省委常委、副省長雷思維17日被官宣任上落馬。（取自新黃河客戶端）
中共甘肅省委常委、副省長雷思維17日被官宣任上落馬。（取自新黃河客戶端）

大陸全國「兩會」閉幕不久，中共甘肅省委常委、副省長雷思維17日被官宣任上落馬，他被指涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察調查。陸媒財新網指出，據信事發與他曾任職、分管國企領域相關。

中共中央紀委國家監委網站17日通報，甘肅省委常委、副省長雷思維涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。他也成為今年以來被查的第14名「中管幹部」。

港媒明報報導，雷思維生於1966年6月，研究生學歷，工商管理碩士，高級工程師，中共黨員。他長期在家鄉甘肅工作，歷任白銀有色集團董事、總經理，甘肅自然資源廳廳長，嘉峪關市委書記等職。2023年1月，雷思維任甘肅省政府副省長；2025年6月躋身甘肅省委常委，直至此番落馬受查。

據甘肅省人民政府網站，他此前負責科技、工業和信息化、人力資源和社會保障、住房和城鄉建設、國有企業改革和國有資產監管、電力、蘭白國家自主創新示範區等方面的工作。

中共 總經理 大陸

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