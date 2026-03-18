聽新聞
0:00 / 0:00

中越3+3部長級會議 陸公安部長提防範「顏色革命」

聯合報／ 記者陳湘瑾／綜合報導
中越「3+3」戰略對話機制首次部長級會議在河內舉行。新華社
中越「3+3」戰略對話機制首次部長級會議在河內舉行。新華社

中越外交、國防、公安「三＋三」戰略對話機制首次部長級會議昨在越南河內舉行。大陸公安部長王小洪提出，兩國公安部門應堅持以政治安全為要，更好防範和抵禦「顏色革命」，同時重點圍繞網路安全、打擊網賭電詐、禁毒、追逃追贓等領域健全執法安全合作機制。

據大陸外交部，會議由大陸外交部長王毅、公安部長王小洪、國防部長董軍，以及越南外交部長黎懷忠、國防部長潘文江、公安部長梁三光共同主持。雙方並同意將在中國舉辦「三＋三」戰略對話機制第二次部長級會議。

王毅表示，「三＋三」機制是雙方在全球首創的重要戰略溝通平台，目的是維護政治制度安全、深化戰略協作，充分彰顯兩黨兩國關係的高水準和戰略性。董軍表示，中方願與越方一道持續增進軍事安全互信，拓展合作領域，以良性互動共同守護海上安全穩定。

越共總書記蘇林昨也在河內會見王毅等中方官員。蘇林表示，當前國際形勢複雜多變，不確定、難預料因素增多，越中應加強團結合作，維護兩國正當利益。他稱，中國是動盪世界的中流砥柱。越方繼續堅定奉行一個中國政策。

深圳衛視旗下「直新聞」報導，中國社會科學院大學教授、越南問題專家潘金娥分析，此次會議作為大陸兩會閉幕後中方首次重要出訪安排，既體現中越關係在周邊外交布局中的優先地位，也是對越共十四大戰略部署的積極呼應。

大陸環球時報稱，外交、國防、公安三大領域是國家主權與安全的「鐵三角」，「三＋三」增加了警務合作內容，順應了中國與周邊國家關係不斷深化的大勢。

王毅 董軍 大陸 中共 越南 蘇林

延伸閱讀

越南恐缺油積極多方求援 致函日本盼獲儲備供應

越共總書記蘇林：國際複雜多變 越中應加強團結合作

中越「3+3」對話 王小洪籲兩國公安抵禦「顏色革命」

中美經貿會談 陸：形成一些新共識 並將繼續保持磋商

相關新聞

大陸再有軍工專家被除名 「殲-20之父」楊偉被中科院撤簡歷

中國微信公眾號「知社學術圈」17日報導，有「殲-20之父」之稱、本身是中國科學院院士的楊偉，其名字及簡歷已無法在中科院官...

中日釣魚台海域再傳對峙 陸海警驅離日漁船、日發出警告

日本首相高市早苗本周即將訪問美國之際，中日再度於釣魚台海域出現對峙。大陸海警局指日本「朝丸」號漁船16日非法進入中國釣魚台領海，中國海警艦艇依法對其採取必要管控措施並警告驅離；日方則表示，兩艘中國海警局船隻相繼駛入釣魚台周邊日本領海，且17日繼續在領海內逗留。

預期難有大交易！王國臣：川習會若破局 可能引爆新一輪美中經貿戰

原預計月底登場的美中元首「川習會」的可能成果，備受關注。學者王國臣17日表示，由於美中經貿談判缺乏互信與交集，研判「川習會」最多只會談到大豆等農產品採購與確保稀土出口，「難有重大交易」，因此台灣也「可以停止被迫害妄想症」，川普不會因為這樣就把台灣賣了。他並示警，川習會如果破局，可能引爆新一輪美中經貿戰，「川普強調自身的行政措施很多」。

日相高市早苗訪美前夕...主權摩擦 釣魚台海域再爆中日對峙

日本首相高市早苗訪美前夕，中日再度於釣魚台海域出現對峙。大陸海警局指控日本「朝丸」號漁船十六日非法進入「中國釣魚台領海」，大陸海警艦艇依法對其採取必要管控措施並警告驅離；日方則表示，兩艘中國海警局船隻相繼駛入「釣魚台周邊日本領海」，且十七日繼續在領海內逗留。

中越3+3部長級會議 陸公安部長提防範「顏色革命」

中越外交、國防、公安「三＋三」戰略對話機制首次部長級會議昨在越南河內舉行。大陸公安部長王小洪提出，兩國公安部門應堅持以政治安全為要，更好防範和抵禦「顏色革命」，同時重點圍繞網路安全、打擊網賭電詐、禁毒、追逃追贓等領域健全執法安全合作機制。

中國海警船連兩日襲擾金門 海巡一對一對峙逼退

中國海警船持續對金門周邊海域進行灰帶襲擾，繼昨日編隊侵擾後，今天下午再度出現於金門東方海域，海巡署金馬澎分署第十二巡防區即時偵獲動態，迅速調派巡防艇前推部署，並採取併航監控與廣播驅離，成功將海警船全數逼離限制水域。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。