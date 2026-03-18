中越3+3部長級會議 陸公安部長提防範「顏色革命」

中越外交、國防、公安「三＋三」戰略對話機制首次部長級會議昨在越南河內舉行。大陸公安部長王小洪提出，兩國公安部門應堅持以政治安全為要，更好防範和抵禦「顏色革命」，同時重點圍繞網路安全、打擊網賭電詐、禁毒、追逃追贓等領域健全執法安全合作機制。

據大陸外交部，會議由大陸外交部長王毅、公安部長王小洪、國防部長董軍，以及越南外交部長黎懷忠、國防部長潘文江、公安部長梁三光共同主持。雙方並同意將在中國舉辦「三＋三」戰略對話機制第二次部長級會議。

王毅表示，「三＋三」機制是雙方在全球首創的重要戰略溝通平台，目的是維護政治制度安全、深化戰略協作，充分彰顯兩黨兩國關係的高水準和戰略性。董軍表示，中方願與越方一道持續增進軍事安全互信，拓展合作領域，以良性互動共同守護海上安全穩定。

越共總書記蘇林昨也在河內會見王毅等中方官員。蘇林表示，當前國際形勢複雜多變，不確定、難預料因素增多，越中應加強團結合作，維護兩國正當利益。他稱，中國是動盪世界的中流砥柱。越方繼續堅定奉行一個中國政策。

深圳衛視旗下「直新聞」報導，中國社會科學院大學教授、越南問題專家潘金娥分析，此次會議作為大陸兩會閉幕後中方首次重要出訪安排，既體現中越關係在周邊外交布局中的優先地位，也是對越共十四大戰略部署的積極呼應。

大陸環球時報稱，外交、國防、公安三大領域是國家主權與安全的「鐵三角」，「三＋三」增加了警務合作內容，順應了中國與周邊國家關係不斷深化的大勢。