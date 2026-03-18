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日相高市早苗訪美前夕...主權摩擦 釣魚台海域再爆中日對峙

聯合報／ 記者陳湘瑾／綜合報導
中國海警2503艦艇編隊2月在釣魚台「領海內」巡航。新華社
中國海警2503艦艇編隊2月在釣魚台「領海內」巡航。新華社

日本首相高市早苗訪美前夕，中日再度於釣魚台海域出現對峙。大陸海警局指控日本「朝丸」號漁船十六日非法進入「中國釣魚台領海」，大陸海警艦艇依法對其採取必要管控措施並警告驅離；日方則表示，兩艘中國海警局船隻相繼駛入「釣魚台周邊日本領海」，且十七日繼續在領海內逗留。

大陸海警局十七日發布，聲稱釣魚島（釣魚台）及其附屬島嶼是中國固有領土，敦促日方立即停止在該海域的一切侵權挑釁行徑。並稱，大陸海警將持續在釣魚台海域開展維權執法，維護國家主權和海洋權益。

日本共同社也接連兩天報導，十六日凌晨五時半前後，兩艘中國海警局船隻相繼駛入尖閣諸島（釣魚台列嶼）周邊日本領海，繼二月十日之後再次駛入尖閣周邊領海，為今年第三天。日本第十一管區海上保安總部（那霸）十七日表示，兩艘中國海警局船隻在領海內逗留。

據日本第十一管區海上保安總部（那霸）十六日透露，中方兩艘船隻均搭載機關砲。中方海警船一邊宣揚中方主張，一邊試圖靠近日本漁船，日方巡邏船發出警告，要求中方船隻駛離領海。

共同社十七日報導指，日方在領海外側的毗連區還發現另外二艘搭載機關砲的中方船隻。釣魚台周邊已連續一二三天發現中方公務船。

大陸海警上一次在釣魚台「領海」巡航是二月十日，聲稱中方依法開展維權巡航活動，當時是高市早苗甫率領自民黨取得眾議院改選大勝後，大陸海警船首度駛入釣魚台海域。日本海上保安廳當時公布，四艘中國海警船東京時間下午四時十分左右相繼進入釣魚台領海，下午六時十分左右離開；其中，中國海警二五○二、二五○三艦均為排水量五千噸等級。

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