快訊

才7天再來一次！大樂透頭獎1億元1注獨得 獎落「這縣市」

獨／玉女歌手遭夫害欠債5千萬元 淪蔡依林替代品慘被解約

投資發揮作用！美以伊戰火延燒 巴菲特退休前「這筆投資」大賺

大陸再有軍工專家被除名 「殲-20之父」楊偉被中科院撤簡歷

中央社／ 台北17日電
解放軍「殲20」隱形戰鬥機總設計師，有「殲20之父」稱號的楊偉，去年1月被免職。中新社
解放軍「殲20」隱形戰鬥機總設計師，有「殲20之父」稱號的楊偉，去年1月被免職。中新社

中國微信公眾號「知社學術圈」17日報導，有「殲-20之父」之稱、本身是中國科學院院士的楊偉，其名字及簡歷已無法在中科院官網「全體院士名單」中檢索。楊偉曾任中國航空工業集團有限公司副總經理，去年1月被免職。

63歲的楊偉是中國「殲-20」匿蹤戰機總設計師。據「知社學術圈」介紹，楊偉1985年畢業於西北工業大學飛機系飛行力學專業，獲碩士學位。畢業後他投身航空工業，長期從事戰機設計與研發工作，先後擔任殲-20等7型戰機總設計師。

2011年楊偉負責研發的殲-20戰機首飛成功，2017年他當選中國科學院院士，2022年當選中共20大代表。

楊偉曾擔任中國航空工業集團副總經理，但去年中國航空工業集團官網已撤下他的簡歷資訊。

香港明報16日報導，另中國工程院3名院士近日遭院方除名，分別是中國工程院前副院長吳曼青、趙憲庚，以及中國航天科工集團有限公司前副總經理魏毅寅。

當時報導指，3人曾任職軍工集團，分別是雷達、核武器和飛彈專家，事件可能涉及軍方貪腐行為。

中共 院士 中科院 殲20

延伸閱讀

李貞秀身分爭議延燒 朝野陷入僵局

湖南醫院研究生跳江身亡疑壓力過大 省衛健委調查

大陸兩會閉幕後…共軍「聯合戰備警巡」再起 28共機出海擾台

隨川普訪華？北京暗示魯比歐入境已獲「解禁」

相關新聞

中日釣魚台海域再傳對峙 陸海警驅離日漁船、日發出警告

日本首相高市早苗本周即將訪問美國之際，中日再度於釣魚台海域出現對峙。大陸海警局指日本「朝丸」號漁船16日非法進入中國釣魚台領海，中國海警艦艇依法對其採取必要管控措施並警告驅離；日方則表示，兩艘中國海警局船隻相繼駛入釣魚台周邊日本領海，且17日繼續在領海內逗留。

預期難有大交易！王國臣：川習會若破局 可能引爆新一輪美中經貿戰

原預計月底登場的美中元首「川習會」的可能成果，備受關注。學者王國臣17日表示，由於美中經貿談判缺乏互信與交集，研判「川習會」最多只會談到大豆等農產品採購與確保稀土出口，「難有重大交易」，因此台灣也「可以停止被迫害妄想症」，川普不會因為這樣就把台灣賣了。他並示警，川習會如果破局，可能引爆新一輪美中經貿戰，「川普強調自身的行政措施很多」。

中國海警船連兩日襲擾金門 海巡一對一對峙逼退

中國海警船持續對金門周邊海域進行灰帶襲擾，繼昨日編隊侵擾後，今天下午再度出現於金門東方海域，海巡署金馬澎分署第十二巡防區即時偵獲動態，迅速調派巡防艇前推部署，並採取併航監控與廣播驅離，成功將海警船全數逼離限制水域。

大陸再有軍工專家被除名 「殲-20之父」楊偉被中科院撤簡歷

中國微信公眾號「知社學術圈」17日報導，有「殲-20之父」之稱、本身是中國科學院院士的楊偉，其名字及簡歷已無法在中科院官...

沈有忠：川習會一定會談到台灣問題、美國對台軍售

美國總統川普16日表示，由於美伊衝突，原預計3月底訪問北京可能延期。陸委會副主委沈有忠17日表示，不管川習會什麼時候舉辦，台灣內部應團結強化國防、深化與民主友盟國家合作，來表達台灣作為願意共同承擔維持印太地區穩定的角色。他也說，政府研判川習會一定會談到台灣問題、美對台軍售問題，強調台灣要做好自己該做的事情來應對外部變化。

川普因伊朗戰事要求川習會延後？ 大陸外交部說話了

美國總統川普原預計3月底訪問北京，但川普16日表示，由於美伊衝突，已向中國大陸請求延期一個月。對此，大陸外交部發言人林劍17日表示，中美雙方就川普訪陸時間等問題「保持著溝通」，至於重新安排的時間表、溝通了哪些問題，林劍僅說「沒有可以進一步提供的訊息」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。