大陸再有軍工專家被除名 「殲-20之父」楊偉被中科院撤簡歷

中國微信公眾號「知社學術圈」17日報導，有「殲-20之父」之稱、本身是中國科學院院士的楊偉，其名字及簡歷已無法在中科院官網「全體院士名單」中檢索。楊偉曾任中國航空工業集團有限公司副總經理，去年1月被免職。

63歲的楊偉是中國「殲-20」匿蹤戰機總設計師。據「知社學術圈」介紹，楊偉1985年畢業於西北工業大學飛機系飛行力學專業，獲碩士學位。畢業後他投身航空工業，長期從事戰機設計與研發工作，先後擔任殲-20等7型戰機總設計師。

2011年楊偉負責研發的殲-20戰機首飛成功，2017年他當選中國科學院院士，2022年當選中共20大代表。

楊偉曾擔任中國航空工業集團副總經理，但去年中國航空工業集團官網已撤下他的簡歷資訊。

香港明報16日報導，另中國工程院3名院士近日遭院方除名，分別是中國工程院前副院長吳曼青、趙憲庚，以及中國航天科工集團有限公司前副總經理魏毅寅。

當時報導指，3人曾任職軍工集團，分別是雷達、核武器和飛彈專家，事件可能涉及軍方貪腐行為。