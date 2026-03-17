大陸再有軍工專家被除名 「殲-20之父」楊偉被中科院撤簡歷
中國微信公眾號「知社學術圈」17日報導，有「殲-20之父」之稱、本身是中國科學院院士的楊偉，其名字及簡歷已無法在中科院官網「全體院士名單」中檢索。楊偉曾任中國航空工業集團有限公司副總經理，去年1月被免職。
63歲的楊偉是中國「殲-20」匿蹤戰機總設計師。據「知社學術圈」介紹，楊偉1985年畢業於西北工業大學飛機系飛行力學專業，獲碩士學位。畢業後他投身航空工業，長期從事戰機設計與研發工作，先後擔任殲-20等7型戰機總設計師。
2011年楊偉負責研發的殲-20戰機首飛成功，2017年他當選中國科學院院士，2022年當選中共20大代表。
楊偉曾擔任中國航空工業集團副總經理，但去年中國航空工業集團官網已撤下他的簡歷資訊。
香港明報16日報導，另中國工程院3名院士近日遭院方除名，分別是中國工程院前副院長吳曼青、趙憲庚，以及中國航天科工集團有限公司前副總經理魏毅寅。
當時報導指，3人曾任職軍工集團，分別是雷達、核武器和飛彈專家，事件可能涉及軍方貪腐行為。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。