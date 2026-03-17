預期難有大交易！王國臣：川習會若破局 可能引爆新一輪美中經貿戰

原預計月底登場的美中元首「川習會」的可能成果，備受關注。學者王國臣17日表示，由於美中經貿談判缺乏互信與交集，研判「川習會」最多只會談到大豆等農產品採購與確保稀土出口，「難有重大交易」，因此台灣也「可以停止被迫害妄想症」，川普不會因為這樣就把台灣賣了。他並示警，川習會如果破局，可能引爆新一輪美中經貿戰，「川普強調自身的行政措施很多」。

中華亞太菁英交流協會舉辦「兩岸十字路口：從中共『兩會』到『川習會』」座談會，中華經濟研究院第一研究所副研究員王國臣在會上針對川習會可能談判的經貿議題做出分析。

首先從中國大陸角度，王國臣指出，在美中關鍵商品貿易上，大陸農產品進口、稀土製品出口均連續9個月負增長，換句話說，從去年11月川習會後，中方「完全沒有改善這兩塊」。今年2月之後，大陸沒有繼續採購大豆，美國也持續面臨稀土短缺。

王國臣說，另一方面，中國人民銀行上個月要求金融機構持續拋售美債，同時「求是」雜誌刊登習近平關於金融強國的論述，強調人民幣國際化，也就是去美元化，所以大陸實際的動作也是在與美「脫鉤」。

而就美國角度，王國臣指出，除了貿易上已使用122條款，現在也針對301條款。其中，針對中國的301調查有兩部分，去年10月就已啟動「美中第一階段經貿協議」的301調查，以平均調查需300天來看，在122條款落日之前，美國應該就可以增加對中國的關稅武器。第二部分則是本月再針對強迫勞動與產能過剩追加301調查。

王國臣續指，美國手上還有232條款（威脅國家安全）、337條款（不公平貿易）等工具，後者調查僅需45天，且一但成立，可直接沒收該國資產。關稅之外，美國持續對中經貿緊縮，還有徵收進口許可費，以及針對強迫勞動進行全面禁運等手段，因此，「美國針對中國的經貿管制措施，並不會因為最高法院的判決就沒招了」。

王國臣認為，在美中經貿談判上，「美國要的，中國給不起；中國說的，美國不相信」，且從美中歷次談判地點來看，現在談判持續在世界各地登場，這凸顯雙方缺乏互信。

王國臣引述美國智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）調查指出，推估美中今年的任何談判，包括川習會都不會有重大突破，「大概最多聚焦在採購大豆跟稀土出口」。他接著說，從這個角度看，「如果只是為了大豆跟稀土就把台灣給出賣了，川普也不是傻子」，推測川習會如果成行，「台灣牌」應該也不會浮上檯面，呼籲台灣應厚植自身國防實力，擠占民主供應鏈的角色。