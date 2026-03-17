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中日釣魚台海域再傳對峙 陸海警驅離日漁船、日發出警告

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
日媒《共同社》也接連兩天報導，16日凌晨5點半前後起，兩艘中國海警局船隻相繼駛入尖閣諸島（釣魚台）周邊日本領海。圖為大陸海警2503艦艇編隊2月10日在釣魚台「領海內」巡航。（新華社）
日媒《共同社》也接連兩天報導，16日凌晨5點半前後起，兩艘中國海警局船隻相繼駛入尖閣諸島（釣魚台）周邊日本領海。圖為大陸海警2503艦艇編隊2月10日在釣魚台「領海內」巡航。（新華社）

日本首相高市早苗本周即將訪問美國之際，中日再度於釣魚台海域出現對峙。大陸海警局指日本「朝丸」號漁船16日非法進入中國釣魚台領海，中國海警艦艇依法對其採取必要管控措施並警告驅離；日方則表示，兩艘中國海警局船隻相繼駛入釣魚台周邊日本領海，且17日繼續在領海內逗留。

大陸海警局17日公告，釣魚島（釣魚台）及其附屬島嶼是中國固有領土，敦促日方立即停止在該海域的一切侵權挑釁行徑。中國海警將持續在釣魚島海域開展維權執法，維護國家主權和海洋權益。

日媒《共同社》也接連兩天報導，16日凌晨5點半前後起，兩艘中國海警局船隻相繼駛入尖閣諸島（釣魚台）周邊日本領海，繼2月10日之後再次駛入尖閣周邊領海，為今年第三天。日本第11管區海上保安總部（那霸）17日表示，兩艘中國海警局船隻繼續在領海內逗留。

據日本第11管區海上保安總部（那霸）16日透露，2船均搭載機關炮。中方海警船一邊宣揚中方主張，一邊試圖靠近日本漁船，日方巡邏船發出警告，要求駛離領海。

共同社17日報導指出，日方在領海外側的毗連區還發現另外2艘搭載機關炮的中方船隻。尖閣周邊已連續123天發現中國公務船。

大陸海警上一次在釣魚台「領海」巡航是2月10日，並稱這是中方依法開展的維權巡航活動，當時是日本首相高市早苗甫率領自民黨取得眾議院改選大勝後，大陸海警船首度駛入釣魚台海域。日本海上保安廳當時公布，四艘中國海警船東京時間下午4時10分左右相繼進入釣魚島領海，下午6時10分左右離開；其中中國海警2502、2503艦均為排水量5000噸級別。

釣魚台 日本 中方

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