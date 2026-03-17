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中國海警船連兩日襲擾金門 海巡一對一對峙逼退

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
中國海警船繼昨日編隊侵擾後，今天下午再度出現於金門東方海域，海巡署金馬澎分署第十二巡防區即時偵獲動態，迅速調派巡防艇前推部署，成功將海警船全數逼離限制水域。圖／金門海巡隊提供
中國海警船繼昨日編隊侵擾後，今天下午再度出現於金門東方海域，海巡署金馬澎分署第十二巡防區即時偵獲動態，迅速調派巡防艇前推部署，成功將海警船全數逼離限制水域。圖／金門海巡隊提供

中國海警船持續對金門周邊海域進行灰帶襲擾，繼昨日編隊侵擾後，今天下午再度出現於金門東方海域，海巡署金馬澎分署第十二巡防區即時偵獲動態，迅速調派巡防艇前推部署，並採取併航監控與廣播驅離，成功將海警船全數逼離限制水域。

海巡署指出，今天14時許即掌握中國海警船在金門東方海域集結，隨即預置巡防艇於限制水域應處，至14時50分，包括「14605」、「14533」、「14603」及「14531」等4艘中國海警船，自料羅東南東方航入金門限制水域，呈編隊態勢逼近。

面對對方動作，海巡巡防艇立即採「一對一」方式併航監控，並透過中、英文無線電持續廣播，要求對方轉向離開，雙方在海上對峙近2小時，在海巡持續施壓下，中國海警船最終於16時53分全數駛離金門限制水域。

金馬澎分署表示，近期海象轉佳，金門漁民陸續出海作業，海巡亦同步強化巡護能量，以維持海域秩序，然而中國海警船頻繁進出，不僅升高區域緊張，也對作業漁民造成干擾。

海巡署強調，維持高強度監偵與機動部署已是常態任務，未來若再發現中國海警異常行動，將持續第一時間應對、依法驅離，確保我方海域實質管轄與國家安全。

海巡 海巡署 金門

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