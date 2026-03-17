沈有忠：川習會一定會談到台灣問題、美國對台軍售

美國總統川普16日表示，由於美伊衝突，原預計3月底訪問北京可能延期。陸委會副主委沈有忠17日表示，不管川習會什麼時候舉辦，台灣內部應團結強化國防、深化與民主友盟國家合作，來表達台灣作為願意共同承擔維持印太地區穩定的角色。他也說，政府研判川習會一定會談到台灣問題、美對台軍售問題，強調台灣要做好自己該做的事情來應對外部變化。

沈有忠17日出席中華亞太菁英交流協會舉辦的「兩岸十字路口：從中共『兩會』到『川習會』」座談會，他在會前接受媒體聯訪指出，不管川習會什麼時候舉辦，談話內容是什麼，台灣內部都應該以團結、強化國防、深化跟民主友盟國家合作作為基礎，用這樣的態度來表達，台灣在印太地區作為一個願意負責任、願意跟民主國家共同承擔維持印太地區穩定的角色。

對於川習會會否談及台灣問題，沈有忠說，去年台灣問題沒有出現在APEC川習會談的議題，政府判斷，今年川習會的議題很多，包含氣候變遷、經濟、稀土，但也研判台灣問題、對台軍售問題應該是會被提出來討論。他強調，我們沒有辦法特別影響或改變美國跟中國在接觸談判過程中的內容，但是我們要有的態度是一致對外清楚地展現出支持國防提升、靠自己捍衛國家主權的決心。

外界關注，川習會推遲可能影響美國對台軍售時間點。沈有忠說，軍售一方面取決於川普個人的意志跟態度，另一方面取決於台灣內部是不是已經達成對軍售預算的共識，所以我們要做好自己該做的事情來去應對外部的變化。

沈有忠在會上致詞時則提到，中國跟美國「談歸談」，但中國另外一手加大在印太地區以及對台灣的軍事威懾不會手軟。他提到，過去有一段時間，解放軍空軍擾台次數有下降的趨勢，外界分析原因可能是為美中兩強會談營造和平氣氛，但很快又有30幾架軍機出現，今天也有2架共機越過中線。

他接著說，因此，中國對於周邊國家，包含台灣、日本在內的軍事威懾，因為美中博弈可能會有戰術上面的微調，但是戰略上的大方向並不會有改變。

沈有忠還提到，日本首相高市早苗即將訪問美國，雖不確定會不會因為川普推遲訪中而影響，政府會密切關注美日討論內容中，有哪些台灣可以一起承擔台海和平穩定的部分。

至於國民黨主席鄭麗文與大陸國家主席習近平的「鄭習會」是不是可能會因為川習會的延後也跟著推遲，對此，沈有忠重申，各政黨、個人跟團體在跟中國交流的時候，都應該以不傷害國家主權、不威脅到我們的自由民主生活方式作為前提，這應是不分黨派、不分顏色，由全體國人共同團結應對。